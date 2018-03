CD tháng 7 / 'Nợ' - CD hay tháng 8 / CD tháng 9

Những tình khúc Phạm Duy - Trịnh Công Sơn (Trữ tình)

Đức Tuấn nổi lên như một trong những giọng ca nam hiếm hoi trên thị trường nhạc nhẹ trong nước. Bên cạnh những Quang Dũng, Thanh Long Bass..., anh đi vào lãnh địa của tầng lớp người nghe coi trọng sự tinh tế của nghệ thuật và sự thanh cao của cảm xúc.

Album chỉ gồm 6 ca khúc của hai đại thụ âm nhạc: Phạm Duy và Trịnh Công Sơn, cho thấy sự coi trọng phần tinh. Nghe Đức Tuấn hát, người nghe cảm nhận được sự kỹ lưỡng trong cách xử lý kỹ thuật thanh âm của anh. Quá tròn trịa và quá trau chuốt, xúc cảm trước tiên sẽ dễ được cảm nhận vì đó là cách thể hiện cảm xúc nghiêm túc. Nhưng đứng ở góc độ người nghe, nhất là người nghe nhạc trữ tình, sự kỹ lưỡng và tròn trịa trong giọng ca đôi khi vẫn chưa khiến người nghe cảm nhận được cái chất của sầu, ái, vương, hận ẩn chứa trong các ca khúc. Vẫn còn thiếu một sự đặc thù, một chút dị biệt trong giọng ca của anh.

Ngậm ngùi là ca khúc thành công nhất của album, còn Áo anh sứt chỉ đường tà dường như chỉ là sự thử nghiệm mà thôi.

Những tình khúc Phạm Duy - Trịnh Công Sơn do Đức Tuấn thể hiện, công ty Phương Nam Film sản xuất.

Double Fantasy (Pop/Rock)

Double Fantasy của John Lennon. Ảnh: Diarioden.

Album Double Fantasy ra đời trong hoàn cảnh mà theo John Lennon, anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nồng nàn và cháy bỏng là cảm xúc bao trùm toàn bộ album.

14 ca khúc xuyên suốt album dẫn dắt người nghe vào dòng thác của đắm, say, nếm, trải theo một lối ngẫu hứng thiên tài. Có vẻ như anh muốn trưng bày sự riêng tư trong tình yêu và luyến ái của mình với Yoko cho cả thế giới thấy nó cuồng say đến mức nào. Kiss Kiss Kiss quá nóng bỏng, quá quyến rũ. Beautiful Boys thì Yoko nghêu ngao về người đàn ông của mình, không phải hát mà lòng yêu đã khiến lời cứ phải ngân lên như thế. Dear Yoko nghe giọng John gấp gảy, líu lo, pha đậm nỗi phấn khích.

Double Fantasy do John Lennon thể hiện, Capitol Record sản xuất.

The World of Nat King Cole (Jazz Vocals)

Album The World of Nat King Cole. Ảnh: 3blackchicks.

Kỷ niệm 40 năm ngày mất của Nat King Cole, album này ra đời như một sự tổng hợp xuất sắc và đầy đủ nhất về ông.

Sự mùi mẫn không phải chỉ mình ông đại diện, nét ngẫu hứng cũng không riêng gì giọng ca này, kể cả sự sang trọng cũng có thể do người khác cầm trịch. Nhưng chỉ mình Nat King Cole là người đại diện cho tiếng lòng nước Mỹ, đại diện của sự lãng mạn, hào hoa, của khói xì gà, của lung linh quán xá và của những lời đường mật và những chiêm nghiệm của bậc đàn anh.

Nghe lại Too Young sau bao nhiêu trải nghiệm âm màu mới thấy Nat King Cole vẫn là dạt dào và chân khiết xúc cảm nhất. Quizás dù đã phiêu diêu đến bến bờ Latin nào thì nét tình từ pha đậm chất hào hoa cũng chỉ thấy trong giọng hát của ông mà thôi. Và còn nhiều ca khúc sẽ mãi là bất tử khi còn gắn chặt với cái tên Nat King Cole.

The World of Nat King Cole do Nat King Cole thể hiện, Capitol Records sản xuất.

The Best of American Country (Country)

Nếu muốn tìm kiếm một album nhạc country theo đúng chất rong ruổi giang hồ thì đây có thể là một album thích hợp nhất.

Album tập hợp những giọng ca điển hình nhất của dòng nhạc này: Crystal Gayle, Don Williams, Kenny Rogers, Bob Dylan, John Denver..., cùng những ca khúc thể hiện đúng lý do tại sao họ đã tạo nên danh phận trong làng nhạc đồng quê này.

Airt No Sunshine - Kenny Rogers quá ngẫu hứng nếu so với Lady, Crying in The Rain - Don Williams. Sự kết hợp trống Latin vào chất giọng Williams quả thật rất mới lạ và "đắt". Diamond Joe - Bob Dylan rộn rã và tưng bừng với đàn banjo. Two Different Directions - John Denver quá mượt mà và ngọt ngào. Có thể mỗi ca sĩ vẫn còn ở đâu đó những ca khúc ruột rà của mình, nhưng âm nhạc trong The Best of American Country đã thể hiện đúng với tên gọi của nó.

The Best of American Country là album tổng hợp do Universal sản xuất.

Tracy Chapman (Folk/Rock)

Tracy Chapman trên bìa album của cô. Ảnh: Muzie.

Thật ra "cô vịt con xấu xí" Tracy Chapman đã không chỉ mang lại những âm thanh tê người mà còn mang lại cho âm nhạc thế giới một chất nhạc diệu kỳ. Tuy phát hành rất ít album nhưng album nào của cô cũng để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người nghe. Album cùng tên này là một trong những tuyệt tác trong số đó.

Ca khúc Fast Car với cách nhả âm rất đặc biệt, có vẻ như không cố ý hát, chỉ nói thôi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, âm nhạc vẫn lâng lâng, đưa dẫn. Mountains of Things với cách phối khí như được lấy ra từ âm hưởng của thổ dân trên một vùng hoang đảo nào đó biết chơi nhạc. Còn Baby Can I Hold You và For My Love thực sự là hai ca khúc nói đủ quyền lực của âm nhạc. Không hẳn là Rock nhưng nó tạo nên một sự phấn khích cao độ dù rằng chỉ với vài chiêu báo trống - sẽ càng điêu đứng hơn nếu bật lớn.

Album cùng tên của ca sĩ Tracy Chapman do Elecktra Records sản xuất.

