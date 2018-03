Thất thoát tiền từ dịch vụ nhạc trực tuyến / Nhạc trực tuyến đẩy lùi doanh số bán đĩa / Đi tìm định dạng nhạc số tương lai

Giới trẻ là "bồ ruột" của các trang nhạc trực tuyến. Ảnh: iStockphoto.

“Nhà” nào cũng có… nhạc

Xuân Thành, 25 tuổi, một nhân viên văn phòng, vui vẻ cho biết công việc của anh chủ yếu ngồi một chỗ, nên thường nghe nhạc cho bớt căng thẳng. Các website nghe nhạc trực tuyến giờ nhiều lắm, nhạc cải biên, tự sáng tác… search một cái ra một đống.

Lướt một vòng các web, người nghe có thể thấy một danh sách dài các website nhạc trực tuyến xuất xứ từ Việt Nam như yeuamnhac, sonic.vn, nhacso.net…

Hầu hết các trang nhạc trực tuyến hiện nay đều do một người hoặc một nhóm các bạn trẻ có kiến thức về công nghệ thông tin và yêu thích âm nhạc xây dựng, mục đích để học hỏi và chia sẻ những ca khúc mình có, mình biết với bạn bè. Lâu dần, những website này không còn của riêng một người, một nhóm. Với sự chung tay của các thành viên, kho nhạc mỗi ngày một đầy lên, và một ngày nào đó, bỗng dưng nguồn dữ liệu này trở thành một kho tàng quí giá.

Trang nhacso.net với danh mục ca sĩ và album rõ ràng, dễ theo dõi.

Theo thống kê từ các website nhạc online hàng đầu trong nước thì giới teen, sinh viên, trong đó rất đông du học sinh là “bồ ruột” của các trang nhạc phong cách trẻ trung, tươi vui. Xu hướng của giới này là những bài hát, những ca khúc nhẹ nhàng, dễ thương như lứa tuổi của họ. Những bản nhạc mang âm hưởng Hàn, Nhật, Trung Quốc như 1.000 con hạc giấy cho một điều ước, Thỏ con chiên bánh, Bản tình ca mùa đông… được tải, nghe rất nhiều. Các giọng ca trẻ như Bảo Thy, Quang Vinh, Thủy Tiên… luôn nằm trên top tìm kiếm.

Với giới trẻ là dân văn phòng thì thể loại nghe nhiều là nhạc Trịnh và những ca khúc vang bóng một thời, nhạc ngoại, các tình khúc ngọt ngào, như Proud of you, Cry on my shoulder, Take me to you heart… cũng được ưa chuộng.

Việc tìm kiếm nhạc trực tyuến trở nên dễ dàng hơn. Ảnh: iStockphotos.

Thế hệ website nhạc mới

Từ đầu 2007 đến nay, một xu hướng mới trên thị trường nhạc online Việt Nam là bùng nổ những website tìm kiếm, cho tải và nghe nhạc trực tuyến. Với cơ chế hoạt động tương tự như các bộ search Google, Yahoo, những trang tìm kiếm nhạc này là kho nhạc số khổng lồ, bởi nó tập hợp những trang nhạc trực tuyến nổi tiếng.

Để nghe một bài nhạc yêu thích, người dùng chỉ cần vào các trang mp3.zing.vn, Baamboo, 7sac, gõ tên ca khúc và chờ đợi. Chỉ vài giây thôi, ca khúc cần tìm sẽ hiện ra trong một danh sách do nhiều ca sĩ thể hiện với chất lượng âm thanh khác nhau.

Trong số các trang này, được đánh giá cao nhất là mp3.zing.vn và Baamboo vì ngoài giao diện đẹp, các thống kê về top bài hát được nghe, tải nhiều nhất, còn là ca sĩ, từ khóa được tìm nhiều nhất theo ngày, theo tháng. Rồi các tính năng độc đáo như tạo playlist, tạo album riêng, tích hợp từ điển vào bộ gõ để khi người dùng gõ một từ, hệ thống sẽ đoán và hiển thị luôn các từ tiếp theo để cho ra kết quả. Hơn thế nữa, hệ thống còn có thể giúp tìm kiếm luôn thông tin liên quan đến bài hát trên các blog 360 độ của Yahoo.

Vũ Trung, sinh viên năm thứ tư, đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ, chất lượng nhạc trên nhiều trang hơi thấp, nhưng từ khi xuất hiện mấy trang tìm kiếm nhạc, anh có thể dễ dàng lựa chọn các bài nhạc vừa ý hơn.

(Theo Tuổi Trẻ)