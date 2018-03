Sony ra mắt TV Bravia đời mới / Laptop 64 bit Acer ‘sẵn sàng cho Vista’ / TV Sony Bravia 46 inch hoàn mỹ / Sony hỗ trợ xem video Internet trên TV / Hai máy tính Acer dành cho giải trí và đồ họa

KLV-40V200A thể hiện khá sát các game màu đen.

Tiếp nối thành công của thương hiệu TV LCD đời mới Bravia "khai sinh" từ cuối năm 2005, tháng trước Sony quyết định làm đa dạng hóa sản phẩm với 5 serie mới, bao gồm 3 serie TV LCD Bravia thế hệ hai (serie S, V và X) và 2 serie TV máy chiếu công nghệ 3LCD và SXRD. Dòng TV Bravia X đã qua thử nghiệm và nhận được những lời tán dương bởi hiển nhiên đây là dòng cao cấp nhất, với thiết kế toàn năng và kiểu dáng gợi cảm. Dòng V200A mới chất lượng chỉ đứng sau dòng X, là sự thay thế hoàn hảo cho dòng V10A đời đầu.

Thiết kế

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẽ rất khó để phân biện các TV dòng V200A mới và V10A thanh lịch ra mắt tháng 11 năm 2005 nếu không nhìn vào bộ tài liệu sách hướng dẫn kèm theo. Cả đến các kích thước 998 x 664 x 103 mm hầu như cũng tương tự và lớp vỏ màu đen xám với một dải lụa màu bạc như chiếc thắt lưng bao quanh thân máy vẫn được giữ nguyên. Hệ thống loa với các dải trang trí che chắn cảm biến remote và đèn chỉ thị LED cũng không khác bậc tiền bối là mấy.

Nhưng nhìn kỹ, giữa chúng có khá nhiều sai khác. Chẳng hạn, trong số các cổng truy cập nhanh bên sườn trái, KLV-40V200A thiếu đi cổng USB và cổng component-video. Trong khi đó, các nút điều tùy chọn chỉnh volume và chọn kênh lại bị đẩy lên trên đỉnh máy, khiến cho việc thao tác khó khăn khi treo tường. Bù lại, nếu để bàn, chiếc chân đế chắc chắn cứng cáp vừa đảm bảo độ an toàn vừa đạt tính thẩm mỹ bởi dáng thanh thoát và màu sắc hài hòa với thân TV.

Chiếc remote cảm giác như quá ít nút để sử dụng.

Những thiếu sót của dòng này được chiếc remote mảnh mai xinh xắn bù đắp. Với các phím gần như trong suốt và thêm nhiều nút điều khiển như hai chế độ tiếng và các cổng video chuyên dụng, việc bài trí các phím dẫn đảm bảo độ tiện dụng, và thưa thoáng cần thiết. Tuy nhiên, trọng lượng 142 gram là khá nặng với phái nữ. May sao, Sony trang bị cho dòng V200A một giao diện điều khiển (menu) rất dễ hiểu. Người dùng còn thấy ấn tượng hơn với các cài đặt nâng cao giúp cải thiện độ tương phản và tăng nhiệt độ màu.

Tính năng

Bộ não của TV Bravia đời mới này là màn hình LCD công nghệ SPVA (Super-Patterned Vertical Alignment) cải tiến giúp nâng độ tương phản động lên tới 5.000:1 và độ sáng ở mức trung bình 450 cd/m2. Góc nhìn cũng được nâng lên mức cao nhất của ngành công nghiệp, 178 độ theo cả hai chiều, và thời gian đáp ứng đủ nhanh chỉ 8ms. Thời gian đáp ứng này đủ để giảm thiểu hiện tượng bóng ma cho hình ảnh để hiển thị rõ ràng các nội dung thuộc lĩnh vực thể thao hay phim hành động.

Bên cạnh bộ xử lý hình ảnh số Bravia Engine độc quyền của Sony, serie V mới còn có hai công nghệ thành phần hậu thuẫn khác, cũng có mặt ở cả dòng X. Đó là công nghệ tái tạo màu sắc sống động (Live Color Creation) và đèn nền mở rộng gam màu thế hệ hai (WCG-CCFL). Cả hai cùng góp phần tái tạo màu sắc thêm sâu và chính xác. Hơn tất cả, có các lựa chọn điều chỉnh các mức cải thiện việc xử lý video trong phần mềm, trong trường hợp bạn là người kỹ tính hoặc muốn chỉnh hình ảnh ngả theo tông màu yêu thích.

Hiển thị văn bản sắc nét.

Hãng điện tử xứ hoa anh đào không quên trang bị hai công nghệ xử lý âm thanh: SRS TruSurround XT để tạo các hiệu ứng âm thanh vòm và Digital BBE giúp cải thiện độ trong và làm rõ nét phần tiếng cho các loa có sẵn. Cạnh đó, 30 nấc điều khiển âm bổng/trầm tăng cường khả năng thể hiện của ampli tích hợp sẵn khi điều khiển hai loa 10W.

Tuy nhiên, 40V200A chỉ được trang bị một cổng HDMI duy nhất cộng với hai cổng video chất lượng cao, component-video, tiếp nhận được tín hiệu độ nét cao thứ nhì, 1080i. Điều đáng khen ngợi nữa ở TV này là có sẵn cáp PC, trong khi cổng PC lại hỗ trợ tín hiệu định dạng rộng, tận dụng độ phân giải tối đa của màn hình (1.360 x 768 pixel). Ngoài ra, bạn nhận được 2 cổng composite và một cổng S-video để nối với đầu đĩa hoặc máy chơi game thông thường.

Thực thi

KLV-40V200A cho cảm nhận khác nhau khi chạy các mẫu thử Avia. Mặc dù, màn hình này thể hiện khá sát các gam màu khó như màu đen, nhưng việc giải mã các màu sắc khác vẫn có phần sai lệch, chẳng hạn như tông màu đỏ và xanh thẫm. Chế độ gam màu rộng (Wide Color) giúp làm phong phú hơn các màu lục và lam.

Dày chỉ 10 cm.

Hài lòng nhất ở 40V200A chính là việc thể hiện sinh động, tự nhiên các nguồn tín hiệu HDTV. Nó cho hình ảnh HD sắc như dao cạo với tính chi tiết cao. Nó hiển thị thước phim độ nét cao 1080i The Phantom of the Opera trên đĩa HD-DVD mượt mà không có biểu hiện gì của nhiễu, nhòa hay giật hình, tăng độ sâu cho trường ảnh. Kết quả đạt được cũng tốt đẹp khi ghép TV Bravia này với các máy chơi game thế hệ mới Xbox 360 và PlayStation 3. Hình ảnh sinh động hơn với các nguồn hình HD có độ nét cao và gần với độ phân giải màn hình.

Ưu: Màu sắc sống động, hình ảnh HD nét, dáng thời trang phong cách, bộ khung cứng cáp, menu dễ hiểu, có sẵn cáp PC. Nhược: Chỉ có mỗi cổng HDMI, không hỗ trợ tín hiệu 1080p và giá khá đắt. Điểm đánh giá: 7/10.

Thế mạnh khác trong thực thi của TV 40 inch này hiển thị văn bản sắc nét trong vai trò làm màn hình vi tính, khi chọn độ phân giải 1.280/1.360 x 768. Về phần tiếng, 40V200A cho âm bass không đủ mạnh, nhưng các âm trung mượt và âm tần cao trải rộng. Về mặt tích cực, TV mỏng này thể hiện âm thanh nổi khá rõ và hiệu ứng TruSurround XT hiệu quả. Một điểm đáng ca ngợi nữa ở TV Bravia này là giọng thoại (vocal) hội tụ sắc gọn trong khi các thành phần âm khác lại tỏa rộng.

Tóm lại, dòng V mới không làm người ta thất vọng cả về chất lượng lẫn thiết kế thẩm mỹ. Chỉ có điều là Sony lại không thấy bổ sung thêm các khả năng mới, ngoại trừ hai công nghệ cải tiến màu sắc và màn hình SPVA mới. Trong khi đó, tầm giá 60 triệu làm nó đắt hơn đáng kể so với các màn hình cùng cỡ trong khi cổng chất lượng cao vẫn chỉ có một. Cho nên, nếu bạn để mắt tới chiếc Bravia này, bạn chỉ có thể sắm một máy chơi game PS3 hỗ trợ ổ đĩa Blu-ray cho nó. Còn nếu có thêm các đầu đĩa HD khác, thì chuyện xếp hàng chờ đợi và mất thời gian tháo ra lắp vào là điều không tránh khỏi.

Giá tham khảo: 59,9 triệu đồng.

Duy Tiến (theo Cnet)

Ảnh: Cnet