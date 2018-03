Loa Ribbon của Sunfire / Loa Adagio của Acoustic Zen / 'Dải băng' Leisure 3 SE

Selah Audio XT8. Ảnh: Selahaudio.

Việc cài đặt XT8 của Selah Audio không cò gì khó khăn cả, thế nhưng cũng cần tới 2 người tham gia, ít nhất là để di chuyển chiếc loa cao bằng một người bình thường (1,6 mét) và nặng tới bộ loa này khá đơn giản nhưng cũng yêu cầu tới 2 người, và nặng tới 95 kg.

Về cơ bản, XT8 gồm 8 driver Vifa mid/bass và 8 loa tweeter dải băng của Fountek. Chính kỹ sư trưởng của nhóm chế tạo đã cho biết, sau khi thử khá nhiều driver từ tính và "củ" loa dải băng, ông đã chọn loa của Fountek vì nó có độ động cao, âm thanh rộng mở, đáp ứng tốt tín hiệu truyền tới từ hệ thống khuyếch đại âm thanh. Bên cạnh đó, driver mid/bass của Vifa lại thể hiện được những nét âm thanh ấm áp, tự nhiên, hợp với loa ribbon của Fountek.

Nhìn chung, các loa dải băng có tính điện động hơn so với các driver từ tính vì cấu tạo của nó rất đặc biệt. Loa ribbon thực chất là một dạng loa mành, trong đó ribbon là một lá kim loại được cán thành dải băng gấp khúc. Khi có dòng điện chạy qua thì dải băng ribbon này sẽ dao động và phát ra âm thanh. Tương tự như các loại loa tĩnh điện khác, phản ứng với tín hiệu âm thanh của loa ribbon nhạy gấp nhiều lần so với loa màng nón thông thường. Do đó, loa ribbon có một đặc tính âm thanh khá đặc biệt.

XT8 là đôi loa khá nhạy với độ nhạy khoảng 95 dB và trở kháng 4 Ohm, công suất mỗi kênh tiếng lên tới 300 Watt. Theo hãng sản xuất, công suất của loa có thể lên tới đỉnh mỗi khi phối ghép với ampli đèn.

Đức Thanh (theo Stereophile)