Bộ loa Prelude. Ảnh: 6moons.

Cặp loa Prelude mới của Silverline Audio có một số điểm nổi bật so với những sản phẩm trước đây của hãng. Trước hết, loa tweeter lớn hơn, sử dụng motor từ tính với màng chắn bằng kim loại nhẹ. Các loa woofer lại mang hai motor có tính từ, xử lý tiếng bass tốt mà lại nhạy. Thùng loa dày, đặc biệt là hai thành trái và phải – dày gấp rưỡi hai thành trước và sau. Thiết kế này giảm sự can nhiễu và giúp tái tạo âm thanh tốt hơn. Bộ phân tần được đặt ở phía dưới cùng thùng loa, ngay gần các cọc đấu loa nên không bị ảnh hưởng bởi các driver bên trong và tại vị trí đó, nó nhận được các đường tín hiệu ngắn nhất.

Bộ loa này không kén ampli, nói một cách khác là nó phù hợp với bất kỳ loại ampli nào, kể cả ampli đèn công suất thấp. Khi thử đôi Prelude với cặp ampli monoblock Dignity Audio công suất 8 Watt, âm thanh thu được ở mức trung, không quá chói và không quá yếu. Với ampli mạnh hơn của hãng Manley Mahi hay một cặp NuForce Reference 8.02, Prelude cũng tỏ ra không đến nối tồi. Thử với ampli Tad – 60, chế độ Triode, Prelude trình diễn âm thanh không chút “bối rối”.

Hai loa mid/bass đường kính 3,5 inch kẹp một loa tweeter đường kính 1 inch. Ảnh: 6moons.

Tuy nhiên, trong thử nghiệm chính thức, các phóng viên của tạp chí Stereo Times đã phối ghép Prelude với ampli đèn Kavent A210, công suất lên tới 100 Watt/kênh. Trở kháng của loa đạt được là 8 ohm. Khi mới cài đặt, âm thanh mà Prelude tái tạo không điện động và không mở, nhất là ở tần trung cao và đặc biệt tối khi nghe các đĩa kèn trumpet và một vài đĩa hát. Thế nhưng, sau thời gian chạy rà khoảng một vài tuần, âm thanh của Prelude như được khoác một chiếc áo mới: tiếng nhạc cụ thật hơn và tiếng hát trong, rõ.

Thông số kỹ thuật Thiết kế bass reflex - hai đường tiếng

Một driver loa tweeter đường kính 1 inch, nón nhôm/từ tính

Hai driver loa mid/woofer, đường kính 3,5 inch, nón nhôm/từ tính

Tần số đáp tứng: 35 - 28.000 Hz

Độ nhạy: 91 dB

Trở kháng: 8 ohm

Tần số cắt: 3.500 Hz

Công suất thực: 10 - 300 Watt

Kết nối: Bi-wire

Giá tham khảo: 1.200 USD

Nghe đoạn trống dạo đầu trong bài The Beloved từ album An Other Cup của ca sĩ Yusuf, âm thanh khiến người nghe giật mình. Chỉ một âm trầm rất nhỏ mà loa woofer nhỏ cũng diễn đạt thành công, ngay cả nốt trầm nhất trên phím đàn piano cũng hiện hữu hòa cùng bản nhạc. Âm nhạc trở nên quyến rũ lạ thường với đĩa Supernatural của Carlos Santana. Bài Love of my Life và El Farol luyến láy dưới tiếng đàn của người nghệ sĩ, người nghe cảm nhận được cái hồn của bản nhạc và sự chân thành của người chơi.

Thật lòng mà nói, trong tầm giá 1.000 USD thì Prelude là một lựa chọn hợp lý. Loa đẹp từ dáng vẻ tới chất lượng âm thanh, hơn nữa, nó lại không kén ampli và phù hợp với phòng loa nhỏ.

Đức Thanh (theo Stereo Times)