B&W series 800 đẹp và đắt

Bộ Matrix 801 lần đầu tiên được hãng âm thanh danh tiếng Bower & Wilkins giới thiệu từ những năm 1979, sau đó bản nâng cấp dựa trên 801 được tung ra năm 1986. Kể từ đó, cứ vài năm một lần B&W lại đều đặn cập nhật series 800 của mình và biến dòng này thành series loa được phát triển lâu nhất của hãng. Các phiên bản thuộc series 800 Diamond gần đây nhất đã được công bố tại triển lãm CES 2010 ấn tượng với việc bổ sung thêm loa tweeter kim cương trên toàn bộ các bản mới, kể cả bản nhỏ như 804 và 805. Rất tiếc, chính bản thân bản gốc 801 lại không được nâng cấp, vì thế người dùng thích kiểu loa trầm đơn 15 inch của dòng này phải chuyển sang kiểu loa đôi như của 800 và 802 nếu muốn có tweeter kim cương cho hệ thống âm thanh của mình.

Hiện loa "bình dân" nhất và nhỏ nhất trong đợt mới ra là 805 Diamond có mức giá khoảng 5.000 USD một đôi với hai lựa chọn vỏ gỗ anh đào hay gỗ hồng cùng với lớp sơn phủ đen bóng piano. Bộ này được ra mắt kèm với chân đế hợp tông FS-805 nhưng bán rời với mức giá 700 USD một đôi. Chân đế được thiết kế không những hợp cả về hình dáng mà còn hỗ trợ đầy đủ các đặc tính âm thanh của bộ loa 805 Diamond, cho cảm giác nghe trong trẻo hơn ở tầng âm trung so với các chân đế khác như Dynaudio Stand4 và có vẻ người mua chắc chắn sẽ không phải thất vọng về lựa chọn của mình.

B&W 805 Diamond có loa tweeter kim cương. Ảnh: Avguide.

Một số cải tiến của dòng series 800 Diamond đã được B&W đưa vào phiên bản 805 bao gồm một tweeter cho surround, sử dụng 4 lõi từ trong tweeter thay vì một, tụ Mundorf cho mạch phân tần và các chấu tiếp xúc dây và loa được thiết kế đặc biệt đảm bảo âm thanh được truyền tải hoàn hảo nhất.

Những thiết kế vốn đã quen thuộc với series 800 tiếp tục được tái hiện ở bản 805 này như kiểu tweeter hình ống gắn trên đỉnh loa, màng loa trung sợi Kevlar và một lỗ thoát khí gân sóng.

Thuộc phân khúc loa nhỏ, 805 Diamond chỉ nặng khoảng 12kg. Thùng loa được thiết kế cẩn trọng nhằm giảm rung động tối đa. Thử nghiệm sơ bộ cho thấy ngay cả khi nghe nhạc với những tiết tấu mạnh, sờ tay lên vỏ loa cũng chỉ cảm thấy độ rung động rất êm. Với vị trí được gắn độc lập trên đỉnh, tách khỏi thùng loa trung/trầm, loa tweeter cho phép tản âm không giới hạn trong khi giảm thiểu tối đa nhiễu sóng âm nội tại trong thùng loa. Thông số cơ bản của loa 805 Diamond bao gồm độ nhạy 88dB (2.83V, 1m) với trở kháng 8Ω, phân tần 4kHz và đáp tần 49Hz–28kHz (-3dB), hoàn toàn phù hợp và dễ kéo bởi các ampli khác.

Đôi loa này có giá 5.000 USD. Ảnh: Avguide.

Về chất lượng âm thanh, một khi đã lắng nghe chắc chắn nhiều người sẽ phải tự hỏi làm sao B&W lại có thể làm được một chất âm như vậy với một mức giá như vậy. Độ phân giải, độ mạch lạc cùng với dải âm thanh vượt xa tất cả các bộ loa khác trong khoảng tầm tiền này. Có thể nói, bản thân độ phân giải của loa 805 được thiết kế để tôn vinh âm nhạc chứ không nặng về tính phô trương như những bộ mang tiếng là hi-fi trên thị trường âm thanh ngày nay. Chất âm từ loa 805 vừa đủ truyền tải mọi cảm xúc của mọi thể loại nhạc tới tai người nghe mà không lộ diện bất kỳ một quá trình xử lý nhân tạo rõ rệt nào, mang đến một chất âm "chuẩn" hay nói một cách khác là chính xác nhất từ nguồn phát.

Về khả năng tái hiện âm thanh từ các bản ghi, có thể nói bộ loa này thể hiện mức độ rất chi tiết mà không hề tạo cảm giác khó chịu. Các mức độ thông tin âm thanh như được hiển hiện ngay trước mặt mà không hề lộ các hiệu ứng phụ của quá trình xử lý như nhiều loa có mức độ chi tiết tương tự. Điều này không chỉ nhờ có loa tweeter kim cương mới mà là sự hòa hợp của toàn bộ dải âm từ trầm đến cao, của màng kevla, bộ phân tần lẫn thùng loa chuyên dụng… Tất cả cùng góp sức tạo nên độ chi tiết đáng kinh ngạc cho loa 805 Diamond.

Tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng do là loa loại nhỏ nên rõ ràng người nghe không thể trông chờ 805 Diamond có dải âm trầm quá sâu dưới mức hỗ trợ được (trong khoảng 40Hz). Với các thể loại nhạc như jazz, pop hay thậm chí một số bản hòa tấu tương đối, 805 vẫn có thể thể hiện một chất nhạc đầy quyến rũ mà không bị hụt hơi. Khó có thể so sánh 805 với bộ tham chiếu Dynaudio C1 về khả năng tái hiện âm trầm (bởi bộ này có giá tới 7.000 USD), nhưng có thể nói 805 đã thể hiện hoàn hảo đẳng cấp trong phạm vi dải âm vốn có của mình.

Do hơi yếu về âm trầm nên cũng có nhiều người cho rằng 805 khó có chỗ trong những buổi nhạc sống, nhất là các dàn nhạc hơi thiên trầm với các đoạn trống. Tuy nhiên, đây cũng thuộc về chủ quan của mỗi người bởi không phải ai cũng thích nghe những âm trầm quá mạnh mẽ đến mức như nhảy trong lồng ngực. Dù không hẳn đã sâu nhưng có thể nói âm trầm của 805 khá nhất quán và chắc chắn, vẫn hoàn toàn phù hợp với những bản hòa tấu nhất định. Còn đối với những dàn giao hưởng lớn với đầy đủ các bộ nhạc cụ hay những đại hội nhạc rock thì rõ ràng là các loa nhỏ như 805 không thể đảm đương nổi.

Độ cân bằng âm sắc của 805 khá trung thực. Ảnh: Avguide.

Trong khoảng âm của mình, độ cân bằng âm sắc của 805 khá trung thực, cảm giác chỉ hơi thiên ấm một chút. Vì thế với các khuôn viên phòng nhỏ thì khả năng tái hiện của 805 thật đáng ngạc nhiên với âm trầm mạnh thấy rõ. Các âm cao cũng rất chuẩn mực khiến cho toàn bộ dải âm trở nên mềm mại, rộng mở, giàu chi tiết và ổn định. Với ampli kéo thử nghiệm Hegel H100, loa 805 vẫn có thể tái hiện rõ ràng các đoạn âm của ghi ta điện hay chũm chọe mà không quá chói hay vỡ tiếng. Với âm thanh được tái hiện liền mạch và liên tục, 805 cho phép nghe kể cả với âm lượng tối đa các bài thuộc hạng "nặng ký" đến hết đoạn cao trào như “Reflection” (trong album Lateralus) của ban nhạc Tool mà không bị quá căng.

Đối với các dàn đồng ca lớn, khi nghe trực tiếp, người nghe có thể cảm thấy như có một luồng âm thanh réo rắt xung quanh thính phòng khi các ca sĩ nâng dần âm vực. Kiểu âm thanh này rất khó tái hiện thành công trong các hệ thống nhạc tại gia, kể cả khi thu âm cũng cần phải có thủ thuật mới có thể thu được. Chẳng hạn như đoạn “O nata lux” từ bài Lux aeterna của soạn giả Morten Lauridse có những đoạn cao trào đã khiến nhiều bộ loa phải chào thua bởi các hiệu ứng âm vòm. Nhưng thật ngạc nhiên, bộ 805 lại vẫn có thể tải được hết các quãng này và nhiều quãng tương tự khác với chất lượng khá rõ nét. Năng lực xử lý của 805 cho phép loa có thể truyền tải đầy đủ những xúc cảm và trí tưởng tượng phong phú của âm nhạc một cách rất chân thật, có thể khiến không ít người nghe phải rơi lệ mỗi khi nghe những đoạn kiểu như đoạn “Io piango” (“I weep”) trong CD của Lauridsen vậy.

Âm hình và trường âm tuyệt vời. Ảnh: Listenup.

Về mặt âm hình và trường âm của 805, có thể nói là khá tuyệt vời. Tất nhiên đây chưa phải là chất lượng tốt nhất nhưng để đạt tới đó sẽ là những hệ thống âm thanh vô cùng đắt tiền. 805 Diamond tái hiện trường âm sâu và rộng lan tỏa khắp phòng với âm hình ổn định, chắc chắn trong toàn dải. Sự thống nhất từ thấp lên cao trong toàn bộ dải cùng với âm hình tốt khiến cho người nghe dễ dàng quên đi sự có mặt của 805, cảm giác như đang hòa vào với âm thanh, đồng cảm được với những cảm xúc như thể hối hận, nuối tiếc của bài “Meditation No. 2” (Mass) của Bernstein dưới lói trình diễn của tay đàn Anthony Ross cùng dàn nhạc.

Để thử nghiệm năng lực, 805 Diamond được so với bản tham chiếu Dynaudio Confidence C1, vốn có âm trầm sâu và dải âm lớn hơn. C1 vốn vẫn được cho là rất phù hợp cho những người rất cầu kỳ trong việc đòi hỏi sự tái hiện âm chi tiết nhất, thể hiện được rõ rệt vị trí của từng nhạc cụ cho dù là từ một dàn giao hưởng lớn với đầy đủ các nhạc cụ. So với các loa có cùng kích cỡ, có thể nói C1 có khả năng tái hiện dải trầm cực sâu và mạnh, nhất là đối với những buổi trình diễn âm thanh có nội dung đa dạng và âm bass sâu. Với một năng lực như vậy thì so với C1, 805 có thể nói là gần tương đương nếu chỉ lấy dải âm từ trung trầm trở lên. Thêm vào đó, âm sắc của 805 có vẻ như nhanh hơn, rõ hơn và thực hơn trong dải âm này dù mức độ chỉ là chút ít.

Tựu trung lại, về tồng thể, chất âm của 805 Diamond vượt xa ngoài tầm giá 5000 USD của bộ loa này. Độ trong trẻo của từng chi tiết, độ hồi đáp dải trầm khá hiệu quả, phù hợp với hầu hết các thể loại nhạc cũng như không gian nghe, dễ dàng thuyết phục dù là những người nghe khó tính nhất nhờ trải nghiệm hòa mình làm một giữa âm nhạc và người nghe. Đó cũng chính là quan điểm về một triết lý nghe nhạc: sự hoàn hảo của thiết bị chỉ nhằm phục vụ cho một nghệ thuật, đó là nghệ thuật thưởng thức âm nhạc.

Nguyễn Hà