Ampli đèn tích hợp PrimaLuna Dialogue Premium, giá tham khảo 69,3 triệu đồng.

Ampli đèn PrimaLuna Dialogue Premium tích hợp tất cả kỹ thuật của ampli PrimaLuna (Hà Lan) kể từ năm 2003 và các tính năng mà những thương hiệu khác trong tầm giá không có. Các chuyên gia cho rằng Dialogue Premium có chất lượng cạnh tranh với mọi ampli trong tầm giá 5.000 USD. Dialogue Premium sử dụng tới 6 bóng đầu vào 12AU7 và 4 đèn công suất KT120, thiết kế 2 chế độ Ultralinear và Triode nằm trong một khung máy nặng 31kg.

Máy trang bị mạch AAB (auto adaptive bias) tự động điều chỉnh bias. Với Dialogue Premium, người dùng có thể lựa chọn sử dụng giữa các loại bóng công suất 6L6GC/KT66, EL-34/KT77, 6550/KT88 và KT120. Dòng Premium của PrimaLuna có thêm công nghệ mới "Indicator Bad Tube - hiển thị bóng đèn hỏng" và PTP – power transformer protection – mạch bảo vệ các biến áp.

Dialogue Premium sử dụng tới 6 bóng đầu vào 12AU7 và 4 bóng công suất KT120 mới.

Ngoài ra, PrimaLuna còn bổ sung thêm cho ampli tích hợp đèn Dialogue Premium một bộ lọc ô nhiễm điện tại vị trí đầu vào ampli. Các bộ cung cấp điện một chiều DC trong máy được xử lý để không một lượng nhỏ DC nào lọt vào nguồn điện AC có thể gây rung động trong các biến áp công suất và tạo ra nhiễu âm ngoài ý muốn.

PrimaLuna Dialogue đã được bỏ đầu ra tape (Tape Out) để có không gian cho một đầu ra sub (Sub Out), vì sau này rất nhiều audiophile đã sử dụng thêm loa siêu trầm (subwoofer). Ở Âu Mỹ, sử dụng thêm loa siêu trầm để nghe nhạc là bình thường và đây là một thành phần chính trong dàn loa.

Dàn đèn của Dialogue Premium.

Thay đổi rõ ràng nhất trong thiết kế cao cấp của PrimaLuna DiaLogue Premium so với mọi máy PrimaLuna là việc sử dụng tới 6 bóng 12AU7. Các ampli đèn thông thường chỉ có một đến 2 bóng đầu vào cho mỗi kênh nhưng ở PrimaLuna DiaLogue Premium, số bóng đầu vào cho mỗi kênh là 3. Chính bóng 12AU7 thêm vào trong thiết kế mới của DiaLogue Premium đã giúp chu trình tín hiệu ở tầng âm đầu vào và tầng âm điều khiển năng động và mạnh mẽ hơn trước, mang lại những lợi ích như: Băng thông tầng tiền khuếch đại rộng gấp đôi, tăng đáng kể toàn bộ băng thông của bộ khuếch đại; độ tuyến tính của giai đoạn tiền khuếch đại gấp đôi, giảm đáng kể sự biến dạng của khuếch đại; độ tuyến tính của giai đoạn khuếch đại tăng lên. Điều này dẫn đến sự tái hiện chính xác hơn của ampli trong dải tần cực cao và trong dải tần cực thấp, mang lại giai điệu trình diễn ở dải âm cao chi tiết hơn và bè bass chặt chẽ hơn. Sự biến dạng giảm đáng kể khiến cho ampli sạch sẽ, trong suốt.

Phía sau Dialogue Premium: Ampli có 5 đầu vào thông thường, một đầu vào cho Home Theater, một đầu ra mono cho sub, hỗ trợ loa 4 và 8 Ohm, có ổ cắm nguồn rời, cọc đấu dây nối mát.

DiaLogue Premium là ampli đèn tích hợp đầu tiên trong các dòng ampli của PrimaLuna có thể sử dụng bóng công suất KT120 mới. Phần nguồn của ampli DiaLogue Premium đã được chuẩn bị cho việc dùng bóng KT120. Bộ chuyển đổi bias cho KT88 và KT120 giống nhau và bóng KT120 cũng đã được kiểm phẩm rất kỹ, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, PrimaLuna nhận thấy rằng cầu chì là cách cải thiện khá tốt mà không phải thêm nhiều chi phí nên DiaLogue Premium đã đuợc gắn loại cầu chì tốt có tên gọi Littelfuse.

Tất cả các phần thiết kế chính của máy được thực hiện tại Hà Lan theo phần mềm kiểm soát chất lượng và chức năng của Thụy Sĩ. Thiết kế biến áp (phần quan trọng nhất) được làm tại Mỹ. Máy được cung cấp dây dẫn đồng mạ bạc pha lê, cách ly Teflon, thực hiện hàn dây điểm nối điểm… Đó là những yếu tố chính trong đảm bảo chất lượng âm thanh.

PrimaLuna sử dụng điện trở audiophile lớp Takman nổi tiếng của Nhật Bản và tụ điện giấy thiếc Solen tinfoil SRC sản xuất tại Pháp. PrimaLuna sử dụng chiết áp ALPS của Nhật, đi-ốt của Philips, Hà Lan, tụ Nichicon của Nhật, bóng đèn Nga, Trung Quốc (đã qua kiểm soát kỹ lưỡng)… Tóm lại, linh kiện điện tử chế tạo DiaLogue Premium có nguồn gốc từ khắp nơi. Kỹ thuật viên giỏi của Trung Quốc chỉ làm công việc lắp ráp dưới sự kiểm tra của chuyên viên đến từ PrimaLuna.

Nghe thử ampli đèn tích hợp cao cấp DiaLogue Premium (dây nguồn Furutech FP-3TS762) với đầu quay CD Denon DCD 3300 (dây tín hiệu Analysis Plus Copper Oval In) và loa Techwood S6C (dây loa Analysis Plus Oval 9), kết quả cho thấy đây là ampli đèn tích hợp sáng sủa, đầy đặn, tròn trịa, mạnh mẽ và khéo léo. Với hai lựa chọn chế độ thể hiện Ultralinear/Triode, DiaLogue Premium chứng tỏ là một ampli đầy uy lực và sự từng trải, có phạm vi sử dụng rộng rãi nhờ chạy được nhiều loại đèn công suất. Cùng với sự đa dạng chất âm có thể có và sự bền vững, ampli Dialogue Premium hứa hẹn gắn bó với người dùng rất lâu dài.

Thông số kỹ thuật: Công suất đầu ra KT120 = 43,2 W/kênh; KT88 = 35,7 W/kênh; EL34 = 32 W/kênh

Dải tần đáp ứng (ở +/-1dB) KT120 = 5Hz - 59kHz; KT88 = 5Hz - 32kHz; EL34 = 5Hz - 30kHz

Tiêu thụ điện: 255W

Khối lượng: 31kg

Kích thước (sâu x rộng x cao): 40,5 x 38,5 x 21 cm

Đầu vào: 5 cặp RCA, một cặp đầu vào Home Theater

Đầu ra: Các cọc đấu dây loa 4Ohm và 8Ohm + 1 RCA mono sub out

Đèn theo máy: 6 đèn 12AU7; 4 đèn KT120 (phương án giới thiệu)

Remote thép to nặng đẹp.

Bài và ảnh: Như Dũng