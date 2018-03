Ampli đèn tích hợp Unison Research S6, giá khoảng 103 triệu đồng. Ảnh: Tonepublications.

Bóng khuếch đại pentode (năm điện cực) EL34 dùng trong S6 hầu như luôn tạo nên âm thanh êm dịu hơn so với các bóng công suất 6550/KT88. Các bóng công suất 6550/KT88 thường cung cấp lượng điện nhiều gấp đôi so với bóng EL34. Dải âm trung (mid) của các bóng EL34 thường ấm áp hơn với âm sắc phong phú hơn rất nhiều so với các bóng khuếch đại khác. Đó là vì các bóng khuếch đại công suất nhỏ thường thể hiện chi tiết tinh vi hơn so với hầu hết các bóng khuếch đại công suất cao. Bất kể xu hướng âm thanh của người nghe thế nào, các bộ khuếch đại được chế tạo từ các bóng EL34 cũng đều hiếm khi gây thất vọng với dải âm trung và Unison Research S6 là một ampli tích hợp tốt, có thể đáp ứng nhiều hơn so với những gì người nghe mong đợi.

Phía sau "đầy đủ đồ chơi" của S6. Ảnh: Tonepublications.

S6 không phải là một cấu hình ampli đèn hai giai đoạn push-pull (đẩy-kéo) truyền thống. Nó sử dụng song song ba bóng công suất EL34 mỗi bên, chạy chế độ triode Class A. S6 có thể tự chỉnh bias, tinh chỉnh các điểm hoạt động của các bóng công suất đầu ra để hoàn thiện mạch điện. Ampli này có hai nút vặn điều chỉnh ở mặt trước và không có thêm các công cụ có thể làm mất mát hay thất lạc tín hiệu như các nút điều chỉnh tone, loudness, balance... Tuy nhiên, đây là một thương hiệu mới, người dùng nên chủ động kiểm tra bias của ampli S6 sau mỗi vài ngày. Khoảng một tháng sau đó, các bóng sẽ ổn định.

Bóng công suất EL34 của S6 là do Tung-Sol sản xuất, có chất lượng hợp chuẩn hi-end, trong khi các bóng đầu vào 12AX7 có thời lượng sử dụng lên tới 10.000 giờ đảm bảo cho bộ khuếch đại sử dụng tốt trong thời gian rất dài. Có thể thay thế bóng 12AX7 theo máy bằng những bóng 12AX7 cao cấp hơn (như của Telefunken chẳng hạn) để nâng cấp toàn bộ ampli S6 một cách đơn giản nhất.

Dàn đèn một bóng đầu vào 12AX7 và 3 bóng EL34 một bên của S6. Ảnh: Tonepublications.

Unison tuyên bố ampli đèn S6 của họ tương thích với các loại loa trong khoảng 4Ohm đến 8Ohm. Các loại loa trở kháng khác nhau đều được đấu với ampli tại một bộ cọc bắt dây duy nhất, tiện hơn nhiều so với các ampli sử dụng riêng các cọc cắm dây cho các loa có trở kháng khác nhau. Ampli có một điều khiển từ xa vỏ gỗ đẹp. Máy hội đủ các điều kiện cơ bản của một sản phẩm cao cấp.

Thiết kế S6 nhìn từ phiá trước hoàn toàn cân đối. Ảnh: Ukdk.

S6 đã được nhiều người tin dùng, trong đó có nhà phê bình âm thanh Jeff Dorgay của tờ Tone Audio (Mỹ). Ông Dorgay đã sở hữu nhiều ampli, từ "đồ cổ" Marantz 8, Stereo Dynaco 70 huyền thoại đến các bộ khuếch đại mới của Conrad Johnson, Prima Luna, Octave và bây giờ là Unison Research S6.

Theo Jeff Dorgay, S6 có phản ứng bass sống động với các âm sắc phong phú được kiểm soát tốt. Ampli Unison Research S6 có thể cung cấp nền âm bass lớn khi cần. S6 cũng là đối tác hoàn hảo cho đôi loa 57S Quad mới tân trang của Dorgay…

S6 là ampli hoàn hảo cho người biết lắng nghe trong một căn phòng khiêm tốn với một đôi loa nhỏ chất lượng cao. Ví dụ, trong căn phòng 4 x 4,5 m, S6 ghép với loa Harbeth Compact 7ES-3; loa Dynaudio C1 hoặc loa Penaudio Cenyas đều cho kết quả tốt.

S6 là một ampli tích hợp đẹp, hay. Ảnh: Tonepublications.

Tuy nhiên, những nhận xét ở trên mới chỉ là nhận xét dựa trên bass và âm hình. Vẻ đẹp thực sự của Unison Research S6 là ở dải âm trung. Những tiếng cymbal, giọng ca của ca sĩ nhà thờ, từng lớp thanh nhạc, khí nhạc… đều được thể hiện rõ nét, tương phản… mà không có âm thanh nào quá ấm hay chậm chạp.

Tóm lại, S6 là một bộ khuếch đại tích hợp đơn giản. Sản phẩm sẽ giúp người nghe có thể tìm thấy sự khéo léo và thẩm mỹ trong thiết kế chế tạo và thể hiện chức năng âm nhạc. Hãng Unison cũng đã cung cấp lồng bảo vệ S6 khỏi trẻ em và thú cưng.



Đặc tính kỹ thuật:

Ampli đèn tích hợp Unison Research S6.

Công suất đầu ra: 35W Class A Triode.

Bóng công suất: EL34 (trường hợp giới thiệu)/6CA7 (6).

Bóng đầu vào: 12AX7 (2).

Đầu vào: CD, Tuner, AV, Aux, Tape.

Đầu ra: Tape Out.

Cọc bắt dây loa hi-end đa năng: Một bộ chung cho nhiều loại loa.

Ổ cắm dây nguồn rời.

Giá: 4.895 USD (khoảng 103 triệu đồng).

Như Dũng