Power ampli đèn lai Class D Medusa / Ampli đèn tích hợp sử dụng 6 bóng đầu vào

Ampli đèn tích hợp Rogue Audio Cronus Magnum KT120, giá 50,4 triệu đồng.

Ampli đèn từ lâu đã được công nhận như nguồn cung cấp âm thanh tốt hơn đáng kể so với ampli bán dẫn, tuy nhiên, đèn thường đắt hơn nhiều so với bóng bán dẫn nên công nghệ cổ điển có nhạc tính vượt trội này chỉ dành cho một nhóm nhỏ những người đam mê âm thanh. Gần đây, một số nhà sản xuất đã chế tạo và bán thiết bị đèn giá tốt để ai cũng có thể đến với âm nhạc nồng ấm chất đèn, trong số đó, phải kể đến Primaluna của Hà Lan và Rogue Audio của Mỹ.

Chủ nhân kiêm kỹ sư thiết kế Mark Obrien của hãng Rogue Audio (Mỹ) là một người mê âm thanh đèn. Ông có xưởng cơ khí chế tạo riêng của mình và do ở gần các nhà cung cấp linh kiện nên Mark Obrien đã có cơ hội làm ra những sản phẩm hay và rẻ. Loạt sản phẩm Titan của Rogue Audio là dòng sản phẩm chất lượng cao với giá tốt và đang thành công lớn với ampli đèn tích hợp Cronus, Cronus Magnum và giờ đây là Cronus Magnum KT120.

Đồng hồ chỉnh bias (độ lợi) cho đèn công suất của Cronus Magnum KT120. Mở nắp đậy bên phải lên để thao tác theo hướng dẫn. Tiện nghi chỉnh bias của ampli đèn Magnum cũng được đánh giá cao. Hai trong bốn bóng đèn công suất V2 và V3 là các bóng KT120 mới.

Năm 2012, một nguồn cảm hứng mới đã đến với các nhà sản xuất ampli đèn là sự xuất hiện của bóng công suất KT120. Đây là loại bóng đèn vượt trội so với mọi sản phẩm đã có trước đó vì chạy được tối đa 60 Watt, trong khi bóng 6550 chạy được tối đa 35 Watt, bóng KT88 chạy được tối đa 42 Watt, bóng KT90 chạy được tối đa 50 Watt. Khi sử dụng bóng KT120 trong thiết kế cổ điển dùng đèn 6550 hoặc KT88 thì KT120 sẽ cung cấp toàn cảnh âm thanh sạch sẽ, mạnh mẽ và năng động hơn với dải tần đáp ứng từ 5Hz đến 59kHz, hơn hẳn so với KT88 từ 5Hz đến 32kHz; EL34 từ 5Hz đến 30kHz. Độ méo âm của KT120 cũng thuộc loại nhỏ so với các loại đèn thông dụng…

Rogue Audio Cronus Magnum KT120 (công suất 120 Watt một bên) áp dụng ngay bóng công suất KT120 để thay thế phiên bản cũ Magnum KT90 (công suất 90 Watt một bên) sử dụng 4 bóng công suất KT90 mặc dù Magnum KT90 đã đoạt giải “Ampli đèn giá rẻ hay nhất năm 2010” của Tạp chí The Absolute Sound. Rogue Audio đã dùng biến áp lớn hơn để Cronus Magnum mới chơi được các bóng KT120 công suất lớn hơn KT90, nâng tổng công suất đầu ra đến 120W cả 2 kênh. Một số cải tiến khác ở Magnum KT120 bao gồm điện trở và tụ chính xác hơn, bóng tốt hơn, ổ cắm bóng mạ vàng, dây điện quý. Bóng công suất KT120 là của Tung-Sol, trong khi các bóng đầu vào 12AU7 là của Phillips và 12AX7 của JJ Tesla. Đây là những bóng rất tốt do Rogue Audio tuyển chọn và sử dụng.

Ngõ vào phono (bên phải khung hình) là một trong các ưu điểm nổi bật của các dòng ampli đèn tích hợp Cronus của Rogue Audio.

Cũng như Magnum KT90, Magnum KT120 có ngõ vào phono cho kim MM và kim MC trở kháng cao 47 kOhm. Mạch phono của Magnum KT120 cho phép người nghe hài lòng với các tiết mục đĩa than, không cần mua sắm thêm bộ tiền khuếch đại phono thường cũng là một món đầu tư không nhỏ. Magnum KT120 có đầu ra cho tai nghe rất hay như ngõ vào phono, đầu ra tai nghe cũng là một trong các tính năng thường bị các ampli tích hợp đời mới bỏ qua. Magnum KT120 cũng hỗ trợ hai loại trở kháng loa 8 Ohm (mặc định) và 4 Ohm (phải mở máy ra gắn lại cầu loa).

Theo đánh giá của TAS – The Absolute Sound, tạp chí chuyên về âm thanh hàng đầu thế giới, Magnum đem đến cho người nghe thứ âm thanh "phi thường" so với mức giá. Trong khi đó, Witch Doctor thì cho rằng Magnum sẽ vững vàng rất lâu trong danh sách ampli hay nhất khung giá 3.000 USD. Theo tạp chí 6 Moons, âm thanh của Magnum được thiết kế kiên cố, xây dựng kiên cố… và là một ampli đèn ấn tượng.

Cronus Magnum KT120 có 4 đầu vào Phono, CD, Aux 1, Aux 2; 2 đầu ra cố định (Tape Out) và điều chỉnh (Pre Out); ổ cắm nguồn rời; cầu chì tổng gắn ngoài; cọc bắt dây loa cao cấp mạ vàng.

Rogue Audio Cronus Magnum KT120 không còn bị coi là một ampli “khởi đầu” cho người chơi đồ đèn mà thực sự là một ampli có đẳng cấp. Nếu muốn một ampli đỉnh cao cả về âm thanh lẫn chế tạo thì Magnum có thể không đáp ứng nhưng nếu tìm một ampli lôi cuốn, thì Magnum dùng đèn KT 120 chính là thứ người chơi muốn tìm.

Trải nghiệm nhanh Rogue Audio Cronus Magnum KT120 (dây nguồn G-20A-18 của Furutech) với đầu CD Denon DCD 3300 (dây tín hiệu Analysis Plus Copper Oval In) và loa Techwood S6C (dây loa Analysis Plus Oval 9) cho thấy, Magnum KT120 là một ampli đèn hay toàn dải và đặc biệt là có những tiếng trống bass tốt. Những tiếng bass nói chung và trống bass nói riêng với đặc tính sâu, tròn... thường là thách đố với các ampli hi-end hiện hành không còn được trang bị tính năng điều chỉnh tone. Ở các ampli đời cũ có chức năng điều chỉnh tone, phải chỉnh tăng tone bass đến mức 3h hoặc hơn mới nghe được những tiếng trống tròn lẳn như thật ở Cronus Magnum dùng đèn KT120.

Rogue Audio Cronus Magnum KT120 nhìn từ phía sau. Ampli có một remote thép để điều chỉnh volume, trị giá 100 USD. Ngoài ra, ampli này còn có một tùy chọn trị giá 100U SD là nắp đậy che bụi, thoát nhiệt cao, đẹp, sơn đen dùng chụp lên máy và vít chặt bằng những con vít chờ trên sườn ampli.

Đặc tính kỹ thuật:

Rogue Audio Cronus Magnum KT120.

Các transfo cấp nguồn cải tiến.

Tụ điện Polypropylene.

Điện trở Precision Dale - Vishay tại các điểm quan trọng.

Ổ cắm bóng mạ vàng.

Nâng cấp tín hiệu bóng nhỏ.

Công suất: 120W x 2 kênh.

Bóng công suất đầu ra: KT120 (4).

Bóng đầu vào: 12AX7 (2) và 12AU7 (3).

Ngõ vào RCA: Phono, CD, Aux1, Aux 2.

Ngõ ra: Fixed (đây là Tape Out) và Variable (đây là Pre-out).

Cọc bắt loa: 8Ohm (mặc định) và 4Ohm (phải cài đặt lại).

Giá tham khảo: 2.400 USD (50,4 triệu đồng).

Bài và ảnh: Như Dũng