Panasonic cho rằng Hollywood đã phá hoại 3D

Mặc dù các phim 3D như Transformers: Dark of the Moon có thể giúp các nhà sản xuất phim tăng thêm doanh thu nhưng thực tế, một nghiên cứu mới tại Mỹ đã cho thấy công nghệ 3D không làm tăng các giá trị trải nghiệm về phim ảnh, mà ngược lại, đôi lúc còn khiến người xem chịu mỏi mắt đau đầu và gặp một số vấn đề khác.

Thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều phim 3D. Ảnh: Panasonic.

Khoảng 400 khán giả đã tham gia vào một nghiên cứu của đại học California (Mỹ). Tất cả đều được thưởng thức ba bộ phím Alice in Wonderland, Clash of the Titans và How To Train Your Dragon phiên bản 3D và không có 3D sau đó sẽ đưa ra các đánh giá về chất lượng từng bộ phim.

Các nhà nghiên cứu từng kỳ vọng 3D sẽ mang lại những ấn tượng mạnh cho khán giả xem phim tuy nhiên thực tế kết quả nghiên cứu trên cho thấy chỉ có một chút khác biệt nhỏ giữa việc thưởng thức một bộ phim 2D và 3D. Thực tế, công nghệ 3D không những không đem lại thêm ấn tượng cho người dùng mà còn khiến cho người xem cảm thấy mất tập trung và không thể chú ý đến được các nội dung, chi tiết trong phim.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên của Đại học California cũng chỉ ra rằng, việc thưởng thức 3D có thể khiến người xem cảm thấy đau đầu, mỏi mắt hay gặp các ảnh hưởng về thị giác cao 3 lần so với 2D thông thường. Dù một số người vẫn cảm thấy thích thú với hiệu ứng của hình ảnh nổi ba chiều trên phim.

Kết quả nghiên cứu về 3D trên cũng đã được tiến sỹ L Mark Carrier tới từ trường Đại Học California trình bày tại hội nghị thường niên của Tổ chức tâm lý Mỹ, vừa diễn ra tại Washington (Mỹ).

Phạm Anh