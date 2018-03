Logitech z-5500

Logitech z-5500 với loa sub cỡ bự. Ảnh: Prisguide.

Hãy xem qua một số chi tiết cũng có thể phần nào thấy được “đẳng cấp” của z-5500: Hỗ trợ định dạng âm thanh “hàng hiệu” như THX, DTS, Dolby Digital, Pro Logic II giả lập. Tất nhiên, z-5500 không thể thiếu các ngõ vào số “chuẩn” như ngõ quang (optical), đồng trục (coaxial) bên cạnh ngõ analog 6 kênh (5.1).

Nếu từng chơi Doom 3 và từng hoảng hồn khi đâu đó trong bóng tối bao phủ dày dặc nhảy xổ ra một con zombie thì hãy chuẩn bị tinh thần “chống sợ” với hệ thống z-5500 - chất rùng rợn tăng gấp bội với tiếng chân lết nghe nặng nề, ghê rợn và đẩy sự căng thẳng căng đến “muốn đứt”, tiếng ngoạm nghe rất man rợ... Âm thanh chi tiết, sắc đến cả từng hơi thở, từng bước chân. Việc định vị âm thanh rất ấn tượng - đối diện thì âm thanh ở phía trước nhưng khi bạn quay lưng thì âm thanh cũng ra sau. Với khả năng này, khi chơi Call of Duty, z-5500 không khác gì một một chiếc “la bàn” khi giúp tôi có thêm khả năng phát hiện ngay hướng nổ súng của đối phương.

Thùng sub khá lớn nên z-5500 thể hiện rất “khỏe” và gọn âm trầm, cả những âm cực trầm, không bị “nhòe” và vỡ, thử cảm nhận độ thật của tiếng động cơ xe trong Gotham Racing 3 bạn sẽ hiểu ngay. Cộng với mức công suất loa sub là 188 W, loa giữa 69 W và 4 loa vệ tinh, mỗi loa 62 W, z-5500 sẽ tạo một “chiến trường” rung chuyển căn phòng bạn. Tuy vậy, z-5500 còn vài khiếm khuyết nhỏ: âm cao hơi gắt, chói, âm tổng thể cần một tí tinh tế, mềm mại nữa. Giá 428 USD, bảo hành 1 năm.

SoundMax Intelligent

SoundMax Intelligent với 5 loa vệ tinh giống hệt nhau và một loa sub, tất cả cùng màu đen. Ảnh: SoundMax.

Kích thước của Intelligent thuộc loại “quá khổ” nếu đem so với bất cứ máy tính hay đầu chơi game nào. Toàn thân màu đen, cả 5 loa vệ tinh giống hệt nhau và trông rất chắc chắn. Loa sub 10’’ hướng xuống đất. Intelligent dường như không chấp nhận âm thanh vòm trên nền tương tự nên không có ngõ vào analog 5.1 mà chỉ có ngõ optical và coaxial; vẫn có ngõ analog stereo cho TV và CD. Các nút chỉnh âm lượng đều nằm ở loa sub và bộ điều khiển từ xa nhưng chưa trực quan và khó nhận biết được trạng thái của loa như thế nào. Loa cũng hỗ trợ các chuẩn âm thanh DTS, THX, Dolby Digital và hỗ trợ giả lập surround. Ngoài nút chỉnh âm lượng, loa còn có nút Boost để tăng mức âm lượng theo 3 nấc: +5dB, +10dB và trở lại bình thường. Nếu bạn chủ yếu chơi game trên máy tính thì nên lưu ý PC của bạn phải có ngõ xuất Optical và Coaxial 5.1 hoặc phải mua thêm card âm thanh có các ngõ này.

Khi vào game, Intelligent dễ dàng làm rung căn phòng của bạn với tổng công suất 225 W (loa sub 100 W, mỗi loa vệ tinh 25 W). Như Call of Duty, không khí chiến trường ập đến ngay khi bạn vào game. Tiếng súng, tiếng nổ rền của bom, mìn nghe “nhức nhối” nhờ âm trầm tải khá tốt; tiếng rì rì với âm vực cực thấp của động cơ máy bay nghe đe doạ như bạn đang chuẩn bị đón trận oanh kích... Nếu từng lên đường đua, bạn sẽ cảm nhận được độ “đã” khi nghe tiếng gầm rú động cơ của chiếc Gallardo vừa “chiếm” được từ gã Webster trong Need for Speed. Tầng âm trung và cao của Intelligent khá nét, không gắt. Loa sub tải âm trầm tốt, rộng và có chiều sâu nhưng khi xuống những âm vực thấp hơn thì Intelligent chưa “bật” ra đủ. Giá 209 USD, bảo hành 1 năm.

(Theo TGVT)