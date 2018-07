Thiết bị mở khoá iPhone với thiết kế nhỏ gọn.

Nhiều năm nay Apple luôn quảng cáo về sự an toàn và bảo mật của các thiết bị riêng tư của người sử dụng. Việc mã hoá đảm bảo an toàn cho thiết bị thông qua các công nghệ mật khẩu, cảm biến vân tay và gương mặt. Không ai có thể truy cập vào iPhone của người dùng mà không có mật khẩu và đó là lý do tại sao FBI cố gắng bắt Apple phải tạo ra cửa sau trên iPhone sau vụ nổ súng tại Mỹ. Cuối cùng, FBI phải nhờ hỗ trợ của bên thứ ba để truy cập vào iPhone bằng mật khẩu. Một người đã tìm thấy cách mở khoá iPhone vào năn 2016 và đến nay có vẻ "cửa sau" này vẫn còn tồn tại và có thể mở khoả bất kỳ mẫu iPhone nào, kể cả iPhone X.

GrayKey là thiết bị có thể mở khoá iPhone. Sản phẩm có thiết kế vuông vắn như Apple TV và có hai cổng lightning vừa được công bố bởi công ty bảo mật Malwarebytes. Thiết bị này được chế tạo bởi công ty Grayshift và có giá từ 15.000 USD, tuy nhiên, chỉ bán cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Sau khi mở khoá thành công mật khẩu sẽ tự hiện lên trên màn hình.

Hai mẫu iPhone có thể kết nối vào GrayKey trong 2 phút, sau đó sẽ bị ngắt kết nối và quy trình bẻ khoá bắt đầu. Tất cả đều diễn ra trên iPhone. Đầu tiên, GrayKey cài vào máy một phần mềm để dò mật khẩu. Sau vài tiếng đến vài ngày, tuỳ thuộc vào độ phức tạp của mật khẩu, iPhone sẽ hiển thị một màn hình màu đen với mật khẩu để mở khoá. Grayshift công ty sản xuất thiết bị này cho biết có thể mở khoá ngay cả với các model đã bị vô hiệu hoá.

GrayKey có hai phiên bản. Với phiên bản 15.000 USD, người dùng có thể mở khoá iPhone khi kết nối Internet và tại một địa điểm nhất định đã được đăng ký. Phiên bản thứ 2 có giá 30.000 USD cho phép di chuyển và mở khoá ở bất kỳ đâu mà không cần kết nối Internet. Tuy nhiên, công ty bảo mật Malwarebytes lo lắng thiết bị có thể giúp bọn trộm iPhone bẻ khoá và bán máy dễ dàng hơn.

Thiết bị có thể bẻ khoá cả iPhone X với iOS mới nhất.

Malwarebytes cũng không chắc chắn về việc Apple có tạo "cửa sau" cho iOS hay không, tuy nhiên, việc này không nên làm với các thiết bị mã hoá bởi đây sẽ là điểm yếu để kẻ xấu có thể khai thác và truy cập vào thiết bị dễ dàng hơn.