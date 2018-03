Người dùng xếp hàng chờ mua iPhone mới trước cả tuần / iPhone 8 sẽ có tên là iPhone X

Người bán thậm chí còn tiết lộ, sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường từ 20/9, dù thông tin này Apple chưa hề công bố. Nếu muốn mua, chỉ cần bỏ ra khoảng 300 USD để "đặt gạch", số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi có giá chính thức.

Mẫu iPhone mới sắp ra mắt vào đêm nay, 12/9 (giờ Hà Nội), vẫn còn là ẩn số, chưa rõ sẽ mang tên iPhone 8 hay iPhone X.

Dù những năm gần đây, Apple tăng cường đầu tư cho thị trường Trung Quốc bằng cách mở thêm các cửa hàng chính thức, Apple Store, hay đẩy nhanh thời gian mở bán iPhone lên sớm nhất cùng lúc với Mỹ... Nước này vẫn là một trong những "chợ đen" iPhone hoạt động nhộn nhịp nhất với nguồn hàng chủ yếu từ Hong Kong và Mỹ.

Hong Kong là đầu mối cung cấp được giới buôn ưa chuộng nhất. Khu cảng nằm ở phía Nam Trung Quốc là nơi đầu tiên có thể mua được iPhone giá rẻ. Theo CNBC, để qua mặt hải quan, iPhone nhập lậu được giấu trong các túi đựng cà phê hay vỏ hộp thuốc đánh răng. Hồi tháng 7 vừa rồi, một người phụ nữ Trung Quốc còn bị phát hiện bó hơn 100 chiếc iPhone quanh người và che giấu bên dưới áo choàng nhằm qua mặt hải quan.

Nhưng đổi lại, khi trót lọt và về tới Thẩm Quyến, thị trường thiết bị điện tử thuộc hàng lớn nhất thế giới, một sản phẩm như iPhone 6 Plus trong ngày đầu mở bán sẽ không còn mức giá 849 USD như ở Mỹ, mà lên thành 3.250 USD.

Một chợ đen ngay tại đường phố Hong Kong trong ngày đầu bán iPhone 6. Ảnh: Reuters.

Từ lâu, Việt Nam cũng là thị trường mà iPhone xách tay cực kỳ phổ biến. Dù bắt đầu được phân phối chính hãng ở Việt Nam từ thời iPhone 3G năm 2010, theo thống kê từ một hệ thống bán lẻ ở Việt Nam, tới năm ngoái - thời của iPhone 7 -gần nửa lượng iPhone tiêu thụ ở thị trường trong nước vẫn là hàng xách tay.

Cơn "sốt" giá của những mẫu iPhone được đưa về Việt Nam trong ngày đầu tiên không còn mạnh mẽ trong một hai năm trở lại đây. Thậm chí, nhiều người bán và cửa hàng đã bị lỗ từ hàng chục tới cả trăm triệu đồng do biến động quá lớn của giá iPhone xách tay. Nhưng chưa khi nào iPhone thế hệ mới lại không hấp dẫn.

Đoàn Dũng, chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ Apple ở khu vực phía Bắc, tiết lộ, chỉ chờ qua ngày iPhone mới ra mắt chính thức, nhân viên của anh sẽ bắt đầu sang Hong Kong và Singapore để xếp hàng, kiếm iPhone mới và đem về nước sớm nhất có thể. Không lãi lớn như vài năm trước, nhưng số tiền bán máy đợt đầu này chắc chắn thừa cho chi phí đi lại bằng máy bay và sinh hoạt của nhân viên. Dũng luôn có sẵn một lượng khách hàng đặt mua từ rất sớm và muốn có bằng mọi cách, vì thế, anh chẳng lo việc hàng về mà không bán được.

"Hãy đợi đến 22/9 - chúng tôi sẽ có iPhone từ Hong Kong để bán" một cửa hàng tại New Delhi (Ấn Độ) tiết lộ với phóng viên của Yahoo Finance. Ngay tại Ấn Độ, thị trường vốn tập trung chủ yếu vào các dòng smartphone Android phổ thông giá rẻ, iPhone mới cũng được nhiều người săn đón dù giá đắt đỏ.

Năm ngoái, iPhone 7 và 7 Plus được Apple bán ra ở đây muộn hơn 2 tuần so với Mỹ và giá của máy xách tay từ Hong Kong về Ấn Độ lên tới 1.500 USD. Tại một sân bay địa phương, hải quan nước này từng bắt giữ hơn 100 chiếc iPhone 7 và 7 Plus buôn lậu.

iPhone là một biểu tượng.

Từ cuối tháng 8, Hoàng Phương, trợ lý giám đốc của một công ty cỡ lớn ở Việt Nam, đã bắt đầu đầu dò các mối quen để tìm cách đặt mua iPhone 8 sớm nhất có thể mà không cần biết sản phẩm sẽ trông thế nào, tính năng mới ra sao. Giá bao nhiêu cô cũng trả. Phương kể, cô háo hức muốn có iPhone mới trước bạn bè và đồng nghiệp.

Lý do nào khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp đôi để có được một chiếc iPhone sớm vài tuần so với người khác?

Đơn giản vì iPhone là một biểu tượng.

