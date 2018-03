Chương trình đưa ra mức giá ưu đãi 2.000.000 đồng một tháng (gồm máy chủ và chỗ đặt tại Datacenter VDC). Khách hàng thanh toán 24 tháng một lần sẽ đươc giảm trực tiếp 500.000 đồng một tháng và được tặng ngay máy chủ miễn phí. Đây là gói sản phẩm do Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng (VDC Online) trực thuộc VNPT cùng Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung (Thế giới máy chủ) và Intel Việt Nam cung cấp.

Chương trình “VNN- Server – Tặng máy chủ- Trao giải pháp 2”.

Máy chủ sử dụng bộ xử lý Intel Xeon Quadcore X3430 4 nhân với xung nhịp lên đến 2,4 Ghz. Bộ nhớ đệm 8 MB và có khả năng nâng cấp lên các dòng CPU X3440,X3450, X3480… Hệ thống memory ECC hỗ trợ chức năng tự sữa lỗi, có khả năng nâng cấp lên 16 GB. Hệ thống network hỗ trợ 2 port Gigabit tốc độ cao. Với các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử thì dữ liệu là quan trọng vì vậy VNN Server sử dụng ổ cứng cao cấp dành cho máy chủ WD RE4 với bộ đệm lên đến 64MB và sử dụng công nghệ dual engine giúp tang tốc tốc độ truy cập và an toàn hơn cho dữ liệu. Bộ nguồn đạt chuẩn 80 Plus nhằm đảm bảo hiệu suất tiêu thụ điện tối đa, giúp tiết kiệm điện và an toàn hơn cho hệ thống.

VNN Server được đặt trong Datacenter VDC với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ băng thông trong nước 25 Mbps và băng thông quốc tế lên đến 4 Mbps, lưu lượng đường truyền không giới hạn, ngoài ra còn được cấp 01 IP tĩnh để remote control. Đặc biệt, với gói cước thanh toán 24 tháng một lần thì băng thông trong nước và quốc tế vào Server sẽ được nâng cấp miễn phí full lên tới 100 Mbps và 10 Mbps tương ứng.

VNN Server.

Khi tham gia chương trình VNN Server, khách hàng cuối còn được hưởng chế độ hỗ trợ Onsite Services của VDC Online kết hợp với Thế giới máy chủ (NTC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có chứng nhận iASP – Intel Authorized Service Provider – của Intel). Với dịch vụ này, nếu máy chủ của khách hàng gặp sự cố, chỉ cần liên lạc cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm như tên sản phẩm, mã sản phẩm, ngày mua… cho bộ phận tiếp nhận, trong vòng 8 giờ đồng hồ, kỹ sư sẽ đến tận nơi đặt máy chủ của khách hàng để tiếp nhận thiết bị và làm các thủ tục cần thiết. Dịch vụ bảo hành tận nơi tại Datacenter và tại địa chỉ khách hàng ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

