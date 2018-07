Tuy chỉ mới gia nhập vào thị trường laptop gaming chưa đầy một năm nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sản phẩm Acer xuất hiện khá đều đặn trên các cộng đồng và diễn đàn thảo luận về game và được đánh giá cao. Điều gì đã khiến dòng máy chuyên game của hãng nhận được những nhận xét tính cực như vậy?

Hiện nay, ngoài thiết kế đẹp và cấu hình mạnh, một trong những yếu tố hàng đầu được game thủ quan tâm khi mua các dòng máy gaming chính là khả năng tản nhiệt. Điều này có thể giải thích đơn giản: khi chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng "nặng", việc xử lý dữ liệu luôn đòi hỏi máy hoạt động tối đa, đặc biệt là xử lý đồ họa, từ đó sản sinh ra một lượng nhiệt cực kỳ lớn.

Một thiết bị có khả năng tản nhiệt kém không chỉ gây khó chịu cho người chơi, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến độ bền của máy. Chính vì vậy, Acer luôn chú trọng trang bị các hệ thống tản nhiệt độc quyền và tối ưu trên các dòng máy cao cấp chuyên game của hãng.

Hệ thống tản nhiệt trên laptop Predator 21X.

Thực tế cho thấy, dù là dòng gaming phổ thông nhưng Acer vẫn trang bị hệ thống tản nhiệt Dual Fan cho Nitro 5. Với hai quạt đặt ở mặt đáy, việc tản nhiệt cho hiệu quả gấp đôi so với các thiết bị chỉ sử dụng một quạt. Theo kết quả bài kiểm tra của hãng, việc tích hợp công nghệ tăng tốc quạt CoolBoost cho hiệu năng tản nhiệt tăng 11%, giúp máy hoạt động bền bỉ và mát mẻ trong thời gian dài. Khả năng ép xung quạt tản nhiệt chủ động bằng CoolBoost là một tính năng gần như chỉ thấy trên Nitro 5 nếu so sánh với các hãng khác trong cùng phân khúc.

Ở phân khúc cao hơn, dòng laptop Predator Helios 300 cho trải nghiệm mát hơn khi sử dụng công nghệ tản nhiệt độc quyền AeroBlade. Theo thông tin từ Acer, đây là công nghệ tản nhiệt bằng kim loại mỏng nhất thế giới hiện nay với 59 cánh quạt được làm bằng lá thép siêu mỏng chỉ 0,1 mm làm tăng luồng gió thêm 25%.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình của vỏ máy luôn ở mức dưới 41 độ C (được đo bằng súng bắn nhiệt chuyên dụng) kể cả khi chạy ở hiệu năng cao nhất, ở bài test hiệu năng cao (stress test) sử dụng phần mềm FurMark thì nhiệt độ tối đa CPU chỉ dừng lại ở 62 độ C, khi nhiệt độ quá 60 độ C, chế độ CoolBoost ép xung quạt AeroBlade 3D sẽ tự động kích hoạt từ đó nhiệt độ của máy sẽ giảm xuống đáng kể chỉ còn dưới 58 độ C. Đây là một kết quả rất tốt đối với một chiếc laptop gaming chuyên dụng thường xuyên hoạt động với cường độ cao như Predator Helios 300.

Với mẫu Predator Triton 700 có giá lên đến 90 triệu đồng, dù sử dụng card GTX 1080 nhưng máy vẫn mát mẻ nhờ khả năng làm mát hiệu quả. Khi bật chế độ Fan Max hoặc để chế độ Fan Auto, thông số nhiệt độ khá lý tưởng để chơi game thời gian dài mà không ảnh hưởng đến chất lượng xung nhịp của CPU lẫn GPU hoặc mang lại ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của máy.​ Thậm chí khi rờ thử khu vực phía trên của những linh kiện toả nhiệt cũng như cụm quạt hút gió của Triton 700, chúng ta cũng không cảm thấy khó chịu bởi mức nhiệt ám lên khu vực này.

Để có được điều đó, Acer đã đưa vào chất liệu kính - kim loại cùng công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ mới với cánh vây 3D cho phép Triton 700 luôn giữ được mức nhiệt không quá cao. Theo thông tin từ Acer, thiết kế cánh vây này của Triton 700 giúp tăng luồng gió thêm 35% - điều mà chưa có thiết kế nào có thể mang lại cho các dòng laptop chơi game.

Phiên bản nâng cấp của công nghệ tản nhiệt AeroBlade có thêm thiết kế cánh vây 3D giúp tăng luồng gió thêm 35%.

Có giá bán gần với Predator Triton 700, Predator 17X – phiên bản nâng cấp của Predator 17 - cũng tích hợp hệ thống làm mát với 3 quạt sử dụng cánh thép AeroBlade (hai quạt hút, một quạt đẩy) cùng 5 ống đồng tản nhiệt và phần mềm điều khiển quạt CoolBoost. Với hệ thống này, khi chạy cùng lúc Prime95 và Furmark, CPU tầm 80 độ C và GPU chỉ ở mức 75 độ C - một nhiệt độ khá ổn đối với chiếc máy laptop chạy GTX 1080.

Với chiếc máy mạnh nhất và đắt nhất thế giới Predator 21X, Acer trang bị hệ thống làm mát hiện đại với 5 quạt tản nhiệt và 9 ống đồng dẫn nhiệt khác nhau, trong đó có 3 quạt nhiệt cánh mỏng AeroBlade. Khí nóng được thổi ra từ 4 hướng khác nhau, 2 bên trái phải và 2 ở phía sau giúp máy làm mát cho cấu hình "khủng" bên trong. Đây cũng chính là lý do dù có giá đến 230 triệu nhưng Predator 21X đã tìm được chủ chỉ sau 69 phút mở bán một chiếc duy nhất tại Việt Nam.

Không chỉ cho laptop, PC cũng được Acer trang bị các công nghệ tản nhiệt mạnh mẽ. Predator Orion 9000 đã được các chuyên gia công nghệ hàng đầu kiểm chứng về sức mạnh cũng như khả năng tản nhiệt tốt khi sử dụng hệ thống độc đáo kết hợp bộ quạt tản nhiệt 120 mm và hệ thống tản nhiệt lỏng được CoolerMaster thiết kế riêng cho Orion 9000.

Với hệ thống này, toàn bộ luồng khí được dẫn động qua từng khu vực khác nhau cho hệ thống, GPU, CPU và PSU. Kết hợp với khả năng tản nhiệt nhanh chóng, hệ thống này khi kết hợp với đèn LED RGB có sẵn sẽ tạo nên điểm khác biệt, không thể nhầm lẫn với bất kỳ sản phẩm khác trên thị trường.

Predator Orion 9000 với hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng kết hợp bộ quạt 120 mm.

Có thể thấy, việc Acer chú trọng vào công nghệ tản nhiệt của các sản phẩm chuyên game đã giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng. Đồng thời, Acer còn mạnh mẽ triển khai dịch vụ bảo hành 3S1 - bảo hành 3 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật duy nhất tại Việt Nam hoặc 1 đổi 1 nếu quá 3 ngày dành cho tất cả các sản phẩm Gaming với mong muốn đem lại cho game thủ của mình nhiều đặc quyền hơn nữa. Đây cũng chính là lý do sản phẩm của hãng luôn được người dùng quan tâm và nhận được những đánh giá tích cực từ các chuyên gia công nghệ cũng như cộng đồng game thủ.