Tận dụng các diode hữu cơ có khả năng tự phát sáng độc lập để loại bỏ đèn nền backlight, công nghệ OLED giúp các mẫu TV thế hệ mới đạt cấu trúc siêu mỏng (đến 2,57 mm), đưa tính thẩm mỹ vượt ra ngoài phạm vi truyền thống.

Công nghệ OLED biến chiếc TV thành tác phẩm nghệ thuật.

Là nhà sản xuất TV tiên phong ứng dụng công nghệ OLED, hãng điện tử Hàn Quốc LG tiếp tục mang đến những mẫu TV OLED 2017 với vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp theo xu hướng tối giản "Less is More". Điều này thể hiện qua mặt lưng liền mạch, phần chân đế thanh mảnh, viền màn hình siêu mỏng, tất cả tổng hòa thành một tác phẩm thiết kế.

Mẫu TV LG OLED W7 có thiết kế "siêu thực" với độ mỏng chỉ 2,57mm, loại bỏ hoàn toàn phần viền màn hình, tạo cảm giác như một khung tranh cực lớn để ngắm nhìn khung cảnh sống động như ngoài đời.

Các mẫu TV LG OLED G7, E7, C7, B7 cũng sở hữu thiết kế hiện đại với vẻ đẹp đến từ màn hình mỏng nhẹ, thiết kế hình ảnh - trên gương (picture-on-glass) sáng bóng tinh tế.

Thiết kế siêu mỏng của LG OLED W7 là xu hướng thiết kế TV tương lai.

Tất cả đều trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ, tạo nên tổng thể sang trọng và đẹp mắt ở mọi góc nhìn. Các mẫu TV OLED linh hoạt về mặt thẩm mỹ, dù đặt trong không gian nội thất theo xu hướng thiết kế nào, cũng hòa hợp giúp tôn lên sự tinh tế và sang trọng của tổng thể căn phòng.

Không chỉ sáng tạo trong thiết kế, OLED TV còn mang đến trải nghiệm giải trí hiệu quả. Hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng trên màn hình OLED cho màu đen sâu thẳm, độ tương phản ấn tượng, cùng những sắc màu chính xác và mở rộng góc nhìn, từ đó hiển thị hình ảnh chân thực và sắc nét. Công nghệ OLED còn có tốc độ phản hồi nhanh hơn gấp 1.000 lần so với dòng TV LED, mang đến trải nghiệm xem phim hành động rõ nét và trơn tru.

Dòng TV OLED của LG năm nay còn có nhiều đột phá về chất lượng hình ảnh như độ sáng tối đa 1.000 nit. Nổi bật là ứng dụng công nghệ Active HDR tiên tiến hỗ trợ cả 3 định dạng HDR, bao gồm Dolby Vision (nội dung HDR cao cấp trên các phim bom tấn Hollywood), HDR10 (nội dung HDR căn bản) và HLG (chuẩn HDR trên truyền hình).

Ngoài ra TV OLED còn có chế độ hình ảnh Technicolor và công nghệ âm thanh Dolby Atmos, tích hợp chế độ giả lập HDR tiên tiến giúp nâng cấp các nội dung thông thường lên chuẩn HDR, mang đến trải nghiệm như trong rạp chiếu phim.

Minh Trí