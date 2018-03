Mô hình iPhone 8 so dáng iPhone 7s và 7s Plus

Theo những rò rỉ gần đây, Apple sẽ trình làng ít nhất 3 phiên bản iPhone vào tháng 9 tới, trong đó có bản nâng cấp của iPhone 7 là iPhone 7s và iPhone 7s Plus. Đồng thời, hãng sẽ kỷ niệm 10 năm ngày iPhone ra đời bằng một chiếc điện thoại đột phá mang tên iPhone 8. Vậy giữa chúng có sự khác nhau nào?

Khác nhau giữa iPhone 7 và iPhone 7s

Thiết kế mới

Thiết kế mặt lưng được cho là của iPhone 7s Plus.

Theo hình ảnh gần đây, iPhone 7s sẽ có mặt lưng bằng kính (hoặc được tích hợp thêm lớp kính trên bề mặt) thay cho kim loại. Thiết kế này khiến nhiều người hồi tưởng đến chiếc iPhone 4. Tuy nhiên, việc thay đổi chỉ được Apple áp dụng cho mặt sau iPhone mới, trong khi hãng sẽ vẫn giữ nguyên thiết kế mặt trước.

Dải viền ăng-ten biến mất

Cùng với mặt lưng bằng kính, Apple cũng sẽ làm biến mất dải viền anten. Trước đó, trên iPhone 7, hãng đã cố gắng thu gọn bộ phận này bằng cách loại bỏ dải ngang và "bẻ cong" nó lên viền trên và viền dưới.

Sạc không dây

Apple nhiều khả năng sẽ đưa sạc không dây lên iPhone 7s. Đây là tính năng được mong đợi, xuất hiện trên smartphone Android khá lâu nhưng vẫn chưa có mặt trên iPhone.

Vi xử lý A11

iPhone 7 hiện tại đang sử dụng vi xử lý Apple A10, RAM 2 GB, nhưng bản nâng cấp sẽ có cấu hình mạnh hơn. Theo Phonearena, máy có thể có RAM 3 GB và chạy chip A11. Táo khuyết vẫn thường nâng cấp vi xử lý sau mỗi phiên bản iPhone và điều này có thể dự đoán được.

Một số thông tin gần đây cho rằng, vi xử lý Apple A11 sẽ được sản xuất trên tiến trình 10nm FinFET, hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ và hiệu quả tiết kiệm điện năng cao hơn đáng kể so với Apple A10 hiện có mặt trên iPhone 7.

Sự khác nhau giữa iPhone 7s và iPhone 8

Thiết kế "lột xác"

Nếu như mặt trước iPhone 7s vẫn tương tự iPhone 7, thì iPhone 8 sẽ được làm mới hoàn toàn với màn hình tràn viền cho không gian hiển thị chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với hiện tại. iPhone 7 Plus hiện có tỷ lệ hiển thị 67,7%, iPhone 7 là 65,6% nhưng iPhone 8 có thể có tỷ lệ hiển thị cao hơn rất nhiều.

Thiết kế của iPhone 8 (giữa) khác rất nhiều so với iPhone 7s (trái) và iPhone 7s Plus (phải)

Thiết kế mới cũng giúp iPhone 8 trở nên đẹp mắt hơn, các chi tiết được tối giản hóa. Theo một số hình ảnh rò rỉ mặt trước, cụm loa nghe, cảm biến và camera trước sẽ chỉ còn chiếm diện tích rất nhỏ, trong khi phím Home vật lý sẽ biến mất.

Ngoài ra, máy có thể được sử dụng khung thép bảo vệ thay cho khung nhôm. Đồng thời, mặt sau máy được làm bằng kính hoàn toàn (hoặc ít nhất có một phiên bản được làm bằng chất liệu này).

Hệ thống camera sau hoàn toàn mới

So với iPhone 7 Plus hiện tại (và có thể cả iPhone 7s Plus sắp tới), iPhone 8 sẽ có cụm camera "bẻ dọc" và được nâng cấp về các tính năng. Điểm nhấn của hệ thống camera này chính là khả năng quét và nhận dạng khuôn mặt người sử dụng trong thời gian thực - bước đầu tiên để Apple hướng tới công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).

Ngoài ra, theo GSMArena, Táo khuyết có thể bổ sung thêm tính năng quay video 4K 60 fps cho camera sau. Tất nhiên, việc chụp hình sẽ được nâng cấp, nhưng chưa nhiều rò rỉ nói về điều này.

Pin lớn hơn

iPhone 8 (trái) sẽ dùng pin hình chữ L và màn hình OLED.

Thay vì sử dụng pin dạng thanh hình chữ nhật như hiện nay, iPhone 8 có thể sẽ được tích hợp pin hình chữ L. Thiết kế pin mới nhỏ hơn iPhone 7 Plus nhưng dung lượng tương đương, khoảng 2.900 mAh.

Nhận diện khuôn mặt thay cho cảm biến vân tay

Kể từ iPhone 5s, Apple đã sử dụng cảm biến vân tay như là phương thức bảo mật chủ đạo và nó cũng trở thành xu thế sau đó cho các hãng smartphone Android khác. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho thấy hãng sẽ loại bỏ tính năng này.

Cụ thể, Apple sẽ loại bỏ Touch ID trên iPhone 8 do không thể tích hợp bộ phận này xuống dưới màn hình. Cảm biến nhận dạng khuôn mặt Face ID sẽ là lựa chọn thay thế, cho phương thức bảo mật cao hơn mà không gặp phải khó khăn về kỹ thuật như Touch ID. Nếu như điều này là sự thật, nó sẽ là một quyết định "dũng cảm" nữa của Apple, khi trước đó hãng cũng thẳng tay loại lỗ cắm giắc 3,5mm trên iPhone 7.

Bảo Lâm