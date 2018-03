Cách dùng Live Focus trên Note8 để có bức ảnh đẹp / Galaxy Note8 được bảo vệ trước mạng Wi-Fi công cộng / Trải nghiệm trước Android 8.0 Oreo trên Galaxy Note8

Bản thử nghiệm Android 8.0 Oreo mới nhất hiện đã có cho cả Galaxy Note8 lẫn Galaxy S8. Tuy nhiên, nhiều người sẽ tự hỏi, liệu chúng có khác nhau hay không, hay trên cơ bản vẫn giống nhau?

Bản cập nhật Oreo cho Galaxy S8 không có nhiều khác biệt so vơi Galaxy Note8.

Oreo bản thử nghiệm cho Galaxy S8 đã được Samsung giới thiệu cách đây vài tuần và đã có bản cập nhật thứ tư, trong khi phiên bản dành cho Galaxy Note8 chỉ xuất hiện dưới dạng bị rò rỉ. Tuy nhiên, theo Gadgethacks, điểm khác biệt giữa cả hai không quá lớn.

Tình trạng

Như đã đề cập, do là phiên bản Oreo thử nghiệm nên cả hai đều đang trong tình trạng "không xác thực" và bị ngăn chặn bởi SafetyNET - một phần của dịch vụ Google Play (Google Play Services) có trên những thiết bị Android được Google phê chuẩn (có kho ứng dụng Play Store từ ban đầu), với mục đích "cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ của Google và kiểm soát tình trạng an toàn trên thiết bị Android". Như vậy, nếu cập nhật, người dùng sẽ không thể sử dụng Netflix, Android Pay hay các ứng dụng tương tự khác...

Phiên bản Oreo thử nghiệm cho Galaxy S8 nhìn chung ổn định hơn so với Note8 và nguyên nhân có thể là do tình trạng không chính thức của bản cập nhật. Cụ thể, vẫn còn rất nhiều ứng dụng trên SafetyNET bị ngăn chặn và không thể chạy, hoặc hoạt động nhưng thường xuyên xảy ra lỗi.

Tính năng

Về cơ bản, tính năng của Oreo cho Galaxy S8 và Galaxy Note8 khá giống nhau. Trên phiên bản cho Note8, tùy chọn thêm các biểu tượng ứng dụng mới vào màn hình chính đã có từ ngay sau khi cập nhật, trong khi phải đợi đến bản thứ tư, Galaxy S8 mới được Samsung tích hợp.

Giao diện Live Focus trên Galaxy Note8 chạy Oreo.

Ngoại trừ các tính năng riêng dành cho bút S Pen và Live Focus (lấy nét tự động) dành cho camera kép, các chức năng có mặt trên Galaxy Note8 không khác nhiều so với Galaxy S8. Cả hai vẫn có mặt của Always on Display (màn hình luôn hiển thị), thông báo dạng trong suốt, bảng thông báo hiển thị chi tiết hơn... Tính năng phát sáng cho cạnh màn hình giờ có thêm nhiều lựa chọn phong phú hơn, từ kích thước, style đến màu sắc giúp người dùng thoải mái lựa chọn. Việc tùy biến đồng hồ trên màn hình chính lẫn màn hình chờ theo sở thích cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Độ ổn định và tuổi thọ pin

Với bốn bản cập nhật và "chính chủ" từ Samsung, Galaxy S8 chạy Android 8.0 Oreo beta hoạt động khá ổn định, mượt mà, hầu hết các lỗi đã được sửa chữa. Trong khi đó, phiên bản dành cho Note8 còn dính khá nhiều lỗi, chạy chậm hơn, hiệu suất tổng thể không bằng Galaxy S8. Tuy nhiên, khi bản chính thức được phát hành, cả hai sẽ không có nhiều sự khác biệt về sự ổn định bởi điều này đã được chứng minh đối với các bản cập nhật trước đây của Samsung.

Về thời lượng pin, thử nghiệm thời gian sáng màn hình (screen on time) cho thấy Galaxy S8 Plus có thời gian khoảng 4,5 giờ đến 5 giờ (tương tự như khi chạy Android Nougat). Trong khi đó, Note8 chỉ đạt 4 giờ, thấp hơn khoảng 1,5 giờ so với khi chạy Android Nougat nhưng điều này có thể sẽ được khắc phục khi bản Oreo chính thức được phát hành.

Lâm Anh