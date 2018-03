Samsung thề sẽ đánh bại Intel trên 'mặt trận' 4G / Bộ sưu tập điện thoại mỏng nhất thế giới của Samsung

Samsung F300. Ảnh: Hollywood.com.

Ca sĩ người Anh Beyonce Knowles trở thành gương mặt đại diện của Samsung trong phiên bản điện thoại nghe nhạc Ultra Music SGH-F300 với màn hình đôi và chỉ mỏng 9,4 mm. Ngoài ra, hãng này còn trình diễn Ultra 10.9 và Ultra 12.9 cũng như nhiều sản phẩm hỗ trợ công nghệ kết nối Internet không dây HSDPA khác.

Một năm sau khi tung ra thiết bị "siêu di động" Q1, Samsung đã trình làng phiên bản 2 với khả năng hoạt động mạnh mẽ hơn. Với kích cỡ 228 x 124 x 24 mm, nặng 690 g, Q1 Ultra nhẹ hơn 12% so với Q1 (780 g).

Samsung Q1 Ultra. Ảnh: CNet.

Sản phẩm mới được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, độ phân giải 1.024 x 600 pixel, bộ vi xử lý Intel 800 MHz, bộ nhớ DDR2 1 Gb, bàn phím USB, công nghệ HSDPA, WiBro (tương tự WiMax), Wi-Fi và Bluetooth.

Bên cạnh đó, sản phẩm có 2 camera, phần mềm định vị, quét vân tay và được cài hệ điều hành Windows Vista Home Premium thay cho Windows XP Tablet PC Edition của Microsoft. Giá Q1 Ultra chưa được công bố, trong khi Q1 hiện được bán từ 1.300 USD đến 2.000 USD.

Samsung cũng trưng bày một loạt sản phẩm cho thị trường in ấn, như hệ thống máy in - quét - fax nhỏ hơn 30% so với những thiết bị cùng loại. Họ còn dự định cho ra mắt máy tính xách tay tích hợp camera và màn hình LCD 30 inch.

