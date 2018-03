Samsung Series 9 là dòng máy tính xách tay kích thước 13 inch siêu mỏng (16,3 mm) và siêu nhẹ (1,31 kg) thuộc loại hàng đầu hiện nay, khai thác tối đa ưu thế của vỏ ngoài hợp kim Duralumin và kiểu dáng mô phỏng sự chuyển động liên tục của thác nước mềm mại.

Thiết kế ấn tượng của Series 9.

Samsung Series 9 cho phép hiển thị hình ảnh với độ sáng màn hình lên đến 400 nits, cao hơn 81% so với nhiều loại màn hình LCD khác, trong khi đó độ sâu màu lại đạt đến 16M thay vì 262K như thông thường. Kết hợp với công nghệ chống chói tích hợp, Samsung Series 9 vì thế mang đến khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ, sống động và sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến tính năng tự động điều chỉnh độ sáng (Auto Light Control), giúp máy hỗ trợ tối đa cho mọi môi trường làm việc. Đồng thời, nhờ tính năng cải thiện màu sắc cho phim ảnh (Movie Color Enhancer), người dùng không cần điều chỉnh bất kỳ thông số màu sắc nào trong khi chất lượng hình ảnh khi xem phim vẫn được đảm bảo ở mức cao nhất.

Màn hình 13,3 inch SuperBright+ HD LED Display.

Sản phẩm có hiệu năng vượt trội trên nền BXL Intel Sandy Bridge mới nhất, kèm theo đó là khả năng khởi động chỉ trong 3 giây khi máy đang hoạt động ở chế độ Instant On - tương tự như trên nhiều loại điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện nay. Thậm chí, với phiên bản Series 9 trang bị đĩa cứng SSD, thời gian khởi động còn nhanh hơn đến 60% so với khi sử dụng đĩa cứng thông thường. Đặc biệt, với tính năng tùy biến ứng dụng, việc truy xuất dữ liệu trên Samsung Series 9 được cải thiện đến 23% so với thông thường.

Hướng đến tính di động cao, công nghệ quản lý điện năng và nguồn pin trên Samsung Series 9 cũng được cải thiện đáng kể. Với pin Litum-polymer giúp tăng thời gian hoạt động liên tục lên đến 6,5 giờ, kèm theo đó là tuổi thọ của pin được đảm bảo giữ ở mức 65% sau 3 năm sử dụng và trên 1.000 chu kỳ sạc. Bàn phím và chuột touchpad cũng được thiết kế lại, thân thiện và hỗ trợ nhiều điều khiển hơn.

Được thiết kế đặc biệt cho những ai thường xuyên di chuyển, dòng Samsung Series 9 (như phiên bản 900XA3 với BXL Intel Core i5 thế hệ mới) trang bị những giải pháp tiên tiến nhất cho nhu cầu liên lạc và trao đổi dữ liệu như PhoneShare, Easy File Share, Easy Content Share, Wi-Fi Manager.

(Nguồn: Samsung)