Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết Samsung sẽ trình làng smartphone giá rẻ đầu tiên có cảm biến quét mống mắt vào cuối 2018 hoặc đầu 2019 tới. Sản phẩm này là phiên bản mới, nâng cấp từ mẫu Galaxy Grand Prime từng được bán ra thị trường từ 2016. Thông tin về dòng lệnh điều khiển tính năng Iris Scanner đã được lập trình và bị phát hiện trong bản firmware rò rỉ.

Quét mống mắt là tính năng bảo mật đang chỉ có trên các mẫu Galaxy S và Note cao cấp của Samsung.

Ở phân khúc giá thấp, Galaxy Grand Prime Plus được dự đoán chỉ có màn hình 5,5 inch qHD nhưng sở hữu camera độ phân giải cao 16 megapixel và pin khá lớn, 3.630 mAh. Tính năng quét mống mắt, Irsis Scanner, trên model này sẽ hoạt động tương tự trên dòng máy cao cấp Galaxy S và Note khi được dùng để thay thế mật khẩu mở khoá hoặc đảm bảo cho các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Iris Scanner đang là tính năng đặc trưng trên smartphone cao cấp của Samsung và gần như không xuất hiện trên sản phẩm thương hiệu khác. Trước đó, chỉ có một số mẫu Windows Phone của Microsoft, Lumia 950 và Lumia 950XL, có tính năng tương tự. So với cảm biến vân tay, độ chính xác và bảo mật của việc quét mống mắt được cho là cao hơn. Nó cũng đảm bảo an toàn hơn so với nhận diện khuôn mặt thường thấy trên smartphone Android hiện nay.

Bảo mật bằng mống mắt trên Galaxy S8

Mỹ Anh