Với thông tin rò rỉ trên trang chấm điểm hiệu năng Geekbench, Samsung SM-J260G chạy chip ARM lõi tứ tốc độ 1,43 GHz (625 điểm đơn nhân, 1.747 điểm đa nhân) và RAM 1 GB. Máy cũng được trang bị sẵn nền tảng Android 8.1 và thông tin bo mạch chủ là "universal7570_ go ".

Thông tin smartphone của Samsung trên Geekbench.

Theo GSMArena, chữ "go" phía cuối tên gọi của bo mạch chủ có thể là dấu hiệu cho thấy smartphone sẽ chạy Android Go. Samsung thường ít khi ra mắt smartphone giá rẻ kèm hệ điều hành Android phiên bản mới nhất, do đó thông tin trên càng có căn cứ.

Vẫn chưa có tên gọi cho smartphone của Samsung. Theo Sammobile, mẫu smartphone này có thể có giá dưới 100 USD.

Android Go là dự án phần mềm giới thiệu lần đầu tại Google I/O 2017, được Google thiết kế dành cho các smartphone cấu hình yếu hoặc máy có RAM từ 1GB trở xuống. Hiện một số mẫu như Nokia 1, Alcatel 1X, ZTE Tempo Go... đang chạy hệ điều hành này.

Bảo Lâm