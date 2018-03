Dịch vụ thanh toán trực tuyến của Samsung - Samsung Pay - đã bắt đầu cho thử nghiệm tại Việt Nam và chính thức áp dụng vào ngày 28/9 tới. Dịch vụ này được cài sẵn trên các dòng smartphone cao cấp của Samsung từ Galaxy S6 edge+ đến Galaxy Note 8 và một số mẫu thuộc dòng Galaxy A.

Tới cuối tháng 9, chủ thẻ ATM của 6 ngân hàng: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, Shinhan Vietnam Bank, ABBank có thể thực hiện giao dịch thanh toán thẻ qua Samsung Pay tại bất kỳ đơn vị chấp nhận thẻ nào tại Việt Nam. Thao tác khá đơn giản: Chạm điện thoại Samsung vào máy quẹt thẻ (Point of Sale – POS) đã có cài đặt ứng dụng Samsung Pay, sau đó nhân viên thanh toán như trả tiền bằng thẻ thông thường.

Samsung ra mắt dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam

Với Samsung Pay, người dùng không cần xuất trình thẻ, nên không sợ bị đánh cắp thông tin thẻ trong quá trình thanh toán.



Samsung Pay sử dụng công nghệ số hóa tokenization với nền tảng bảo mật Samsung Knox và các phương pháp xác thực sinh trắc học (bảo mật mống mắt) hoặc mã PIN, để thực hiện việc thanh toán an toàn, giảm nguy cơ rủi ro về bảo mật trên thẻ nhựa.

Dịch vụ thanh toán này hoạt động với hầu hết các máy quẹt thẻ do được trang bị công nghệ “truyền dữ liệu an toàn qua từ tính” (Magnetic Secure Transmission – MST) và công nghệ “giao tiếp không dây tầm gần” (Near Field Communication – NFC).