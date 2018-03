Các phiên bản máy ảnh Samsung NX đều được kế thừa những ưu điểm cũ kèm theo nhiều tiện ích độc đáo mới mẻ cho người dùng. Đơn cử như sản phẩm NX10 đã khiến giới chuyên nghiệp bất ngờ khi mang kích thước máy ảnh du lịch nhưng lại sở hữu ống kính rời cho hình ảnh sắc nét cùng chế độ ghi hình HD. NX10 đã đoạt giải "Sản phẩm đột phá" trong cuộc tranh tài DIMA 2010 (The Digital Imaging Marketing Association) của triển lãm PMA (The Worldwide Community of Imaging Associations).

Chất lượng của cả máy và ống kính rời đã tạo nên sự nổi bật của Samsung NX camera.

Sau đó một năm, giải chụp ảnh AP (Amateur Photographer, cuộc thi dành cho người chụp ảnh không chuyên từ năm 1884) đưa máy ảnh NX100 và NX10 vào danh sách thiết bị tốt nhất với thiết kế đẹp và hình ảnh chất lượng cao. Ống kính Samsung NX 20-40mm f3.5-5.6 ED i-Function cũng nhận được giải thưởng sản phẩm tốt nhất tại EISA 2011-2012 (Europe Imaging and Sound Association) nhờ khả năng zoom tốt và tiện dụng.

Trên các trang công nghệ uy tín, bộ ba Samsung NX 1000, NX 210 và NX 20 được nhắc đến khá nhiều. Việc kết hợp sự tiện dụng của dòng máy PnS (Point and Shot) và chất lượng hình ảnh của dòng DSLC (Digital Single Lens Camera) được xem là điểm độc đáo của NX Camera. Hơn thế, tính năng chia sẻ đa dạng được xem là điểm nhấn thu hút đối với dòng máy ảnh này.

Samsung NX1000.

Trang www.expertreviews.co.uk nhận xét ý tưởng tích hợp Wi-Fi vào một chiếc camera đã thật sự làm nên một hiện tượng trong việc giúp người dùng chia sẻ hình ảnh bất cứ lúc nào trên mạng xã hội và e-mail, cũng như kết nối trực tiếp với smartphone và máy tính bảng, hoặc kết nối HDMI trình diễn trên tivi.

Về cấu hình, những mẫu NX mới nhất được biết đến với qua những thông số khá ấn tượng. Độ phân giải 20,3 megapixel và trọng lượng nhẹ cũng là thế mạnh đáng ghi nhận của các model này so với các máy cùng phân khúc.

Theo nhận định của www.photographyblog.com, NX1000 cho ra hình ảnh chất lượng cao với tốc độ bắt chụp 8fps, tự động bắt ảnh 100ms và ISO linh hoạt trong khoảng 100-12.8000. Bên cạnh đó là khả năng chia sẻ linh hoạt với Smartlink ở cả 3 máy giúp tự động nhận diện Wi-Fi đã định để chia sẻ hình ảnh hoặc lưu dự trữ trên smartphone, tablet, PC.

Samsung NX210.

Còn trang www.cnet.com ngợi khen Samsung NX210 là sản phẩm đích thực dành cho những "phó nháy" đam mê với thiết kế Retro cổ điển. Được đánh giá có khả năng bắt màu nhạy, NX 210 cho ra hình ảnh với độ sắc nét và tương phản tốt hơn tiêu chuẩn thông thường, cũng như gây ấn tượng mạnh với chức năng i-Function giúp điều chỉnh ống kính và chế độ chụp ảnh một cách nhanh chóng.

NX20 là sản phẩm cao cấp nhất trong ba máy được trang www.dpreview.com cho rằng đã "làm nên chuẩn mực hàng đầu" về công nghệ hình ảnh. Điều này có được nhờ tốc độ màn trập (Shutter Speed) siêu nhanh 1/8000 với tốc độ xử lý 8fps. Đồng thời, màn hình AMOLED với chất lượng 1080 Full HD giúp nâng cao độ tương phản đến 20% khi xem ảnh.

Tương ứng với dòng máy Samsung NX camera, một bộ ống kính được thiết kế riêng với chức năng i-Function độc đáo. Theo đánh giá trên www.trustedreviews.com, ống kính i-Function là một trong những sáng kiến độc đáo, hứa hẹn tạo nên xu hướng cho dòng máy ảnh Compact. Chỉ cần bấn chọn iFn trên ống kính, người dùng có thể điều chỉnh nhanh chế độ chụp với các thông số ISO, độ phơi sáng, tốc độ màn trập...

Không chỉ ở những website công nghệ mà Samsung NX còn có một vị trí đáng gờm tại các trang bán hàng uy tín như amazon.com, frys.com, bestbuy.com… Số điểm yêu thích bình chọn cho bộ ba này trung bình từ 4-5 sao cho thấy Samsung NX camera đã thật sự bắt đúng nhu cầu người dùng bởi sự tiện dụng và tính hiệu quả cao.

Minh Trí