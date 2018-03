Samsung ML-1666 có tông màu đen chủ đạo giúp máy có vẻ ngoài luôn mới trong quá trình sử dụng. Kích thước nhỏ gọn nên người dùng thoải mái hơn trong việc sắp đặt không gian nội thất văn phòng. Phím công tắc nguồn được đặt ngay trên bảng điều khiển máy thay vì ở phía đằng sau như những máy in hiện nay, tạo điều kiện dễ dàng tắt mở máy chỉ với một thao tác.

Nút nguồn được đặt ở mặt trên thay vì ở phía sau như các máy in khác.

Thêm nữa, khay đựng giấy thiết kế dạng cassette có thể kéo ra đẩy vào, vừa hạn chế bụi bám ảnh hưởng đến chất lượng in, đồng thời làm máy trông gọn gàng, tiết kiệm diện tích tối đa. Tính năng in màn hình chỉ với một lần chạm cũng là điểm nhấn của ML-1666. Nút “Print Screen” được bố trí ở vị trí thuận tiện trên bảng điều khiển của máy, cho phép người dùng in ngay các nội dung đang hiển thị trên màn hình máy tính .

Tính năng in màn hình và phần mềm hỗ trợ giúp biên tập và in nhanh nội dung các trang web.

Nếu giữ phím in hơn hai giây, ML-1666 tự động in nội dung cuối cùng mà người dùng kích hoạt trên màn hình, thuận tiện khi cần in gấp trang web, bản đồ hay vé máy bay… Phần mềm Samsung AnyWeb Print cho phép chọn, kéo và thả nội dung nhiều trang web khác nhau vào một bảng in, ngoài sự tiện lợi còn tiết kiệm giấy và mực in.

Tiếng ồn khi hoạt động của máy được giảm thiểu.

Ngoài ra, tốc độ in của Samsung ML-1666 khá nhanh, 16 trang/phút với giấy A4 và 17 trang/phút đối với giấy letter. Thời gian khởi động và in bản đầu tiên chỉ mất 8,5 giây với độ phân giải lên đến 1200 x 600 dpi. Độ ồn của máy khi in được giảm thiểu, chỉ ở mức dưới 49 dBA (nhỏ hơn cả tiếng của một chiếc tủ lạnh đang hoạt động).

Minh Trí