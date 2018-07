Theo báo cáo từ ETNews (Hàn Quốc), Samsung dự kiện ra mắt ba phiên bản Galaxy S10, với tên mã lần lượt là "Beyond 0", "Beyond 1" và "Beyond 2".

Beyond 0 sẽ có màn hình 5,8 inch và một camera phía sau, Beyond 1 sẽ có màn hình 5,8 inch và hai camera phía sau, trong khi Beyond 2 sẽ là 6,2 inch và có ba camera phía sau. Chưa có thông tin cụ thể về giá nhưng báo cáo nói rằng dòng sản phẩm Galaxy S10 sẽ phục vụ cho cả người mua ở các cấp độ từ bình dân tới cao cấp.

Mẫu concept Galaxy S10 với ba camera sau.

Với phiên bản sở hữu ba camera sau, điều này cho phép nó có thể sở hữu khả năng chụp ảnh tốt hơn so với Galaxy S9 sở hữu camera đơn hoặc Galaxy S9 Plus đang sở hữu hệ thống camera kép hiện nay.

Phong cách phát hành ba phiên bản cùng lúc này được xem là giống với màn ra mắt Huawei P20. Đầu năm nay, Huawei đã phát hành Huawei P20, Huawei P20 Pro và Huawei P20 Lite. Trong đó, Huawei P20 Pro cũng có ba camera phía sau, giúp tăng chất lượng hình ảnh trong môi trường ánh sáng yếu, mang lại hiệu ứng phóng to và hỗ trợ chế độ chân dung.

Ba camera sau trên Huawei P20 Pro.

Trước đó ETNews cũng đưa ra thông tin về việc Galaxy S10 sẽ có đầu đọc vân tay tích hợp trong màn hình và việc Samsung sẽ phát hành một chiếc điện thoại có thể gập lại trong tương lai gần.

Phía Samsung không đưa ra bình luận gì về các thông tin này.

Bảo Nam