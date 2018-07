Bộ sạc nhanh của Apple cho iPhone lần đầu xuất hiện

Các mẫu iPhone 2018 sẽ lần đầu tiên đi kèm trong hộp củ sạc chuẩn USB C 18W với công nghệ sạc nhanh. Tuy nhiên trang Macotakara (Nhật Bản) cho rằng trong đợt đầu, phụ kiện này sẽ chỉ bán cùng điện thoại mới của Apple mà không được bán rời như các bộ sạc khác của hãng.

Ảnh được cho là sạc nhanh sẽ đi kèm iPhone 2018.

Các công ty như Flextronics, Delta Electronics, Lite-On Technology, Artesyn... được cho là đối tác gia công bộ sạc nhanh mới cho Apple. Tuy nhiên, số lượng sản xuất có hạn nên củ sạc này sẽ chỉ đủ để đóng kèm trong hộp iPhone mới, không có hàng để bán lẻ.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy sạc nhanh đi kèm iPhone 2018 sẽ có kích thước lớn hơn so với mẫu sạc 5W hiện nay của Apple. Phụ kiện mới có màu trắng với phần nhựa bóng ở xung quanh, mặt trên là cổng USB C, trong khi mặt dưới in thông số sạc và chân tiếp xúc với ổ cắm điện. Nó có công suất 18W theo chuẩn USB Power Delivery 3.0.

Hiện nay, iPhone 8, 8 Plus và iPhone X đã hỗ trợ sạc nhanh Type C nhưng Apple vẫn chỉ bán kèm ba mẫu điện thoại này sạc USB A tiêu chuẩn trong hộp. Để sạc nhanh với tốc độ 50% dung lượng pin iPhone chỉ trong 30 phút, người dùng cần mua củ sạc USB-C của Apple với loại rẻ nhất giá 50 USD (khoảng 1,1 triệu đồng). Ngoài ra sẽ cần mua cáp Lightning - USB-C, được hãng bán với giá 25 USD (khoảng 570 nghìn đồng).

Khác Apple, nhiều nhà sản xuất đã đưa công nghệ sạc nhanh lên smartphone từ cách đây vài năm và liên tục cải tiến nó nhằm rút ngắn thời gian sạc. Ngoài ra, phụ kiện hỗ trợ sạc nhanh cũng được bán kèm trong hộp sản phẩm thay vì để người dùng mua thêm.

Bảo Anh