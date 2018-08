Apple quyết tâm khai tử giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Theo Best Buy, chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng tại Mỹ, bộ chuyển đổi Lightning - 3,5 mm đã vượt qua cáp Lightning để trở thành phụ kiện Apple bán chạy nhất tại hệ thống này, tính từ giữa 2017 đến giữa năm nay. Trang công nghệ Verge nói rằng kết quả trên gây không ít bất ngờ cho người yêu công nghệ.

Phụ kiện Lightning - 3,5 mm được Apple lần đầu giới thiệu cùng với iPhone 7.

Cổng chuyển Lightning - 3,5 mm được Apple tung ra vào tháng 9/2016, cùng với sự xuất hiện của iPhone 7, 7 Plus. Lý do là kể từ mẫu điện thoại này, công ty công nghệ Mỹ bỏ giắc tai nghe 3,5 mm để gộp chung đường âm thanh vào cổng Lightning. Do đó, người dùng muốn nghe nhạc với thiết bị qua cổng 3,5 mm sẽ cần thêm bộ chuyển này.

Thực tế, cổng chuyển Lightning - 3,5 mm có sẵn trong hộp khi người dùng mua iPhone 7, 8 hay iPhone X. Tuy nhiên nhiều khách hàng nói rằng phụ kiện này kém bền, khiến họ phải bỏ ra 9 USD (khoảng 210.000 đồng) để mua thêm chiếc khác. Trên trang Apple, nó được nhận được hàng trăm đánh giá xấu, điểm trung bình 1,5/5 sao.

"Kể từ khi dùng iPhone 7 Plus, tôi đã phải mua tổng cộng ba chiếc adapter này, cứ sáu, bảy tháng một lần", tài khoản Brandon viết. "Tôi thực sự mong muốn công ty sẽ cung cấp nhiều hơn là một giải pháp duy nhất để có thể sử dụng tai nghe trên các mẫu iPhone mới, với độ bền tốt hơn". Người dùng Kiara cũng nói đã phải mua ba chiếc cổng chuyển trong một năm. "Nó cực kỳ kém chất lượng và dễ hỏng, ước gì có lựa chọn khác để tôi không phải lãng phí tiền", người này đánh giá.

Nhiều người phàn nàn về cổng chuyển Lightning - 3,5 mm trên trang Apple.

Với việc bỏ giắc tai nghe 3,5 mm, Apple gián tiếp khuyến khích người dùng chọn các sản phẩm âm thanh không dây và hãng đã thành công. Trong quý III/2018, cổng chuyển Lightning - 3,5 mm đã bị soái ngôi bán chạy bởi mẫu tai nghe không dây AirPods có giá 159 USD (khoảng 3,7 triệu đồng). "Rõ ràng Apple đã móc túi người dùng suốt thời gian qua", Verge khép lại bài viết.

Bảo Anh