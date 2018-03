Trong một thiết kế phòng khách biệt thự, trần cao, TV OLED trở thành điểm nhấn đặc biệt nhờ thiết kế màn hình lớn, không viền. Chiếc TV phối hòa nhịp nhàng với hệ thống đèn chùm, tạo nên không gian phòng khách sáng, rộng mở và hiện đại.

TV OLED phối hòa với hệ thống đèn chùm tôn lên vẻ đẹp thời thượng cho không gian phòng khách.

Để tạo nên tổng hòa thanh lịch, hiện đại, mẫu phòng khách sử dụng ba tông màu chủ đạo là trắng, xám và nâu nhẹ, với những mảng khối đơn giản từ bàn, ghế salon, trần thạch cao… Thiết kế cải tiến của dòng TV OLED đã loại bỏ những đường nét thừa để tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của màn hình. Với viền rất mỏng, chiếc TV phù hợp với những phòng khách thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại.

Mẫu TV OLED siêu mỏng với thiết kế tối giản, thời thượng, giúp căn phòng nhẹ nhàng, dễ chịu.

Hướng tới sự sang trọng, quý phái, nhiều gia chủ lại ưa chuộng phòng khách tân cổ điển với vẻ đẹp toát ra từ những đường cong trong từng chi tiết nội thất. Trong phong cách nội thất này, những mẫu TV OLED siêu mỏng với thiết kế tối giản, thời thượng, giúp căn phòng trở nên nhẹ nhõm và mang hơi thở của cuộc sống hiện đại.

Với phòng khách thiết kế mở, phóng khoáng, hiện đại, cửa sổ rộng bằng kính hoàn toàn, mang ánh sáng tràn ngập căn phòng, chiếc TV này là lựa chọn phù hợp để đảm bảo độ sáng màn hình tốt nhất, nhờ khả năng tự động cân bằng độ sáng màn hình và tối ưu hóa màu sắc bằng thuật toán xử lý riêng biệt. Công nghệ OLED đem lại màu đen ấn tượng, độ tương phản tối đa, hình ảnh sâu, màu thêm sắc nét.

Thiết kế mỏng, chân đế đơn giản sẽ khiến TV phù hợp với các phòng khách có không gian hẹp.

TV OLED của LG sở hữu thiết kế mỏng, sang trọng và tinh tế trong từng đường nét nên dễ dàng hòa hợp với nhiều kiểu phòng khách khác nhau. Đặc biệt thiết kế mỏng, chân đế đơn giản giúp chiếc TV phù hợp với các phòng khách có không gian hẹp, nhiều đồ.

Với công nghệ OLED tiên tiến, đem lại hình ảnh màu sắc, đường nét không thay đổi từ mọi góc nhìn, TV OLED sẽ là tâm điểm giải trí thú vị cho người xem ở bất kỳ vị trí nào trong phòng, kể cả góc nhìn từ bàn ăn. Đặc biệt, dòng TV này là sự kết tinh của những bước tiến công nghệ vượt trội OLED, giúp nâng tầm trải nghiệm TV tại nhà.

Ấn tượng người dùng ở tất cả tiêu chí từ thiết kế, khả năng hiển thị hình ảnh và chuyển động, độ tương phản, phân giải, chuẩn của màu sắc... dòng TV LG OLED Signature đã được vinh danh "King of TV" tại lễ trao giải thường niên Value Electronics TV năm 2016, danh hiệu "Best of the best" của giải thưởng CES Innovation Award 2017 năm 2016...

Hưng Thịnh