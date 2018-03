Với phần mềm này, bạn không mất nhiều thời gian để cài đặt. Theo đó, người dùng chỉ cần tải miễn phí phần mềm HP Toner Cartridge Authentication về máy tại địa chỉ www.hp.com.vn/go/TonerCheck. Bạn có thể in kết quả chứng thực, mang hộp mực mới mua trả lại cho cửa hàng nếu phần mềm HP Toner Cartridge Authentication phát hiện mực in của bạn đang dùng không phải hộp mực chính hãng HP.

Dưới đây là một số bước cơ bản giúp người dùng có thể tự tải và cài đặt dễ dàng:

- Tải phần mềm: Bạn truy cập và tải HP Toner Cartridge Authentication tại www.hp.com.vn/go/TonerCheck.

- Chạy chương trình cài đặt: Bạn sẽ mất ít thời gian để cài đặt chương trình phần mềm này vào máy tính (được kết nối với máy in và đang được bật).

- Tìm các máy in và cập nhật máy in: Tiến hành tìm kiếm các thiết bị in. Phần mềm sẽ nhận dạng tất cả các máy in HP LaserJet và máy in đa năng được kết nối trực tiếp hoặc nằm trong môi trường kết nối mạng. Sau khi hoàn thành, màn hình sẽ có một danh sách máy in được tìm thấy và chỉ ra hiện trạng của chúng. Bạn sẽ tiến hành cập nhật cho các máy in cần phải được cập nhật. Bạn có thể cập nhật một hay tất cả máy in. Sau khi hoàn thành việc cập nhật, bạn có thể tiến hành bước xác thực hộp mực HP LaserJet mới lắp vào máy.

Khi tham gia tải và cài đặt phần mềm HP Toner Cartridge Authentication từ ngày 11/4 đến ngày 30/5, bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng một trong 15 laptop HP CQ42.

(Nguồn: HP)