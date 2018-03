So với máy tính để bàn thông thường, A70 có kích thước nhỏ hơn tới 20%, thích hợp cho các không gian làm việc khiêm tốn. Với thiết kế dạng tháp (tower) có thêm phần tay xách ở phía trên, A70 giúp cho việc di chuyển qua lại rất tiện lợi. Thiết kế tiện lợi này còn được áp dụng cho nhiều cấu phần khác của A70, chẳng hạn như khả năng tháo lắp dễ dàng, sử dụng tiện lợi và có thiết kế tản nhiệt hiệu quả hơn.

ThinkCentre A70.

Nút khởi động Power và đèn ổ cứng được bố trí ngay ở mặt vát trên của máy; đồng thời nút đóng/mở ổ DVD cũng được thiết kế to bản để giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn. Trong khi đó, lưới tản nhiệt của A70 rộng và được bố trí ở khắp nơi, giúp cho hơi nóng tỏa ra từ các thiết bị bên trong được lưu thông tốt hơn. Cũng nhờ vào thiết kế ưu việt đó, A70 chạy êm và mát, thích hợp cho các môi trường làm việc cần sự yên tĩnh.

Thiết kế thêm quai xách giúp di chuyển máy dễ dàng.

Các bộ phận khác của A70 như bàn phím và chuột được thiết kế đồng màu với thùng máy. Bàn phím của A70 là dạng chicklet trông hiện đại, nhẹ, và nhỏ ngọn. Các phím bấm được vo tròn, thiết kế to bản dễ thao tác, với các dãy phím chức năng multimedia hữu ích. Tuy nhiên, dạng bàn phím này không dễ thao tác trong những lần sử dụng đầu tiên, và người dùng phải mất thời gian làm quen. Thêm vào đó, trải nghiệm phím bấm không nhạy lắm, không gian thao tác không thoáng đãng như bàn phím truyền thống, và một số phím chức năng như Home, End, PgUp, PgDn… đã được bố trí lại. Trong khi đó, chuột của máy rất nhạy, dễ thao tác, có thiết kế đẹp và không bị mỏi khi dùng lâu.

Chuột, bàn phím Lenovo được trang bị kèm theo máy.

A70 có vỏ máy được phủ lớp sơn tĩnh điện, chống giật và giúp bảo vệ các thiết bị bên trong tốt hơn. Công nghệ này của Lenovo cũng được áp dụng cho tất cả các sản phẩm máy bàn cao cấp khác của họ hiện nay.

A70 được tối ưu cho hệ điều hành Microsoft Windows 7 nên thời gian khởi động và tắt máy cũng nhanh hơn nhiều. Cụ thể, thời gian khởi động đo thực tế là 37 giây, tắt máy là 10 giây trong khi các mốc thời gian tương ứng mà Lenovo đưa ra là 32 giây và 7 giây. Các mốc thời gian này (37 giây và 10 giây) đạt được trong điều kiện máy vẫn chưa cài đặt nhiều phần mềm, vốn dĩ có thể là tác nhân khiến cho PC khởi động/tắt lâu hơn.

A70 được tích hợp sẵn bộ công cụ Lenovo ThinkVantage Tools với nhiều tiện ích tối ưu cho công việc, chẳng hạn như Enhanced Backup and Restore (sao lưu và khôi phục dữ liệu), Power Controls (quản lý năng lượng), Factory Recovery Disks (khôi phục cài đặt gốc), Update and Drivers (quản lý nâng cấp và cài đặt driver), và System Health and Diagnostics (theo dõi tổng thể trạng thái của hệ thống).

Theo số liệu riêng của Lenovo, người dùng sẽ tiết kiệm được 71 USD/PC/năm với hệ thống A70 nhờ tính năng quản lý năng lượng rất hiệu quả Power Manager. Nhà sản xuất này còn khẳng định tính năng Cứu chữa và Khôi phục dữ liệu Rescue and Recovery có thể tiết kiệm 57 USD. Máy cũng được tích hợp sẵn bộ công cụ Microsoft Office 2010 Starter có các chức năng soạn thảo cơ bản nên người sẽ không phải bỏ thêm tiền ra mua bản quyền phần mềm này.

Máy có 2 lựa chọn dạng đứng (Tower) và dạng nằm nhỏ gọn (Small Form Factor).

A70 sử dụng bộ xử lý Core 2 Duo E5800 3,2 GHz (800 MHz, 2M cache), DDR3-SDRAM (1067 MHz) 2 GB, ổ cứng 500 GB, ổ ghi DVD… A70 chỉ được trang chip đồ họa tích hợp nhưng ngay cả khi xem nội dung video độ phân giải cao (HD) thì máy cũng không có hiện tượng hình rung giật. A70 có 2 cổng USB phía trước và 4 phía sau (người dùng có thể mở rộng 2 cổng nữa bằng card cắm thêm). Máy cũng không có cổng HDMI, khe đọc thẻ nhớ thì tùy chọn theo model máy.

ThinkCentre A70 hiện được bán tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm 8.890.000 đồng kèm màn hình LCD 18,5 inch (giá đã bao gồm VAT).

Minh Hồng (Ảnh: Lenovo)