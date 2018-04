Được định vị ở phân khúc tầm trung, quá trình sản xuất và thử nghiệm của Oppo F7 diễn ra nghiêm ngặt không thua kém smartphone cao cấp trên thị trường. Để đảm bảo sự bền bỉ và ổn định của máy trước khi xuất xưởng, Oppo đã triển khai tới 18 bài kỉểm tra về bo mạch chủ, 130 bài kiểm tra khác nhau cho các linh kiện như bộ khung và màn hình.

Dù không được trang bị tính năng chống nước và hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt, F7 vẫn phải trải qua bài thử thách 10 phút dưới trời mưa để đảm bảo vẫn an toàn nếu không may rơi vào tình huống tương tự. Thậm chí, sản phẩm còn chịu 10.000 lần thả rơi và chịu nhiệt gồm 7 ngày đông lạnh ở -15 độ C, 7 ngày dưới sức nóng 55 độ C và đặc biệt là 7 ngày ở môi trường độ ẩm 95% cùng nhiệt độ 65 độ C để khẳng định độ bền.

Không chạy đua theo công nghệ hào nhoáng nhưng tính ứng dụng thấp, Oppo phát triển trí tuệ nhân tạo AI để mang tới cho người dùng tính năng thiết thực, như camera selfie độ phân giải 25 megapixel với công nghệ AI Beauty 2.0 thế hệ mới hỗ trợ làm đẹp tự nhiên hơn.

Trí thông minh nhân tạo AI được tích hợp sâu vào hệ điều hành ColorOS 5.0 nền tảng Android 8.1, giúp nhận diện được tới 128 điểm xác thực để mở khóa khuôn mặt trong 0,08 giây, con số ấn tượng ngay cả khi so sánh với các đối thủ cao cấp.

Tính năng Album AI mới có khả năng sắp xếp hình theo nhận diện gương mặt, địa điểm, ngày lễ và tạo ra những thước phim kỷ niệm đáng nhớ. Công nghệ AI sẽ sắp xếp, lọc ra bức hình đẹp nhất và tự động gợi ý xóa các hình cháy sáng hay bị nhòe.

Để tối ưu hóa hiệu năng, Oppo tận dụng công nghệ AI để tối ưu chip xử lý Helio P60 thế hệ mới 8 nhân và kéo dài thời lượng pin. Điện thoại có thể hiểu được thói quen sử dụng của người dùng để đưa ra lựa chọn sử dụng phù hợp, dành nhiều hiệu năng cho ứng dụng cần thiết hoặc tắt ứng dụng không cần thiết. So sánh với F5, AI trên Oppo F7 giúp thời gian khởi động ứng dụng nhanh hơn 30%, xử lý đồ họa nhanh hơn 46%.

Sau ba ngày đầu tiên nhận đặt hàng, F7 đã chạm mốc 16.000 đơn đặt hàng trong đó số lượng đặt cọc là hơn 13.000. Riêng hệ thống TGDĐ và FPT Shop đã đạt 10.000.

Chương trình đặt trước Oppo F7 đang được áp dụng trên các cửa hàng toàn quốc từ 13/4 tới 20/4. Trong thời gian này, người dùng khi đặt hàng sẽ nhận quà tặng tai nghe Bluetooth thể thao hoặc gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình thời hạn 1 năm (áp dụng khi hết tai nghe Bluetooth). Giá trị phần quà tặng này lên tới 1 triệu đồng. Máy sẽ được giao hàng từ 21/4.

Thu Ngân