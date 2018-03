Dòng máy tính để bàn đa năng AIO (All in One) của Onebot có cấu hình đa dạng, dung lượng RAM lớn và SSD mặc định, mức giá phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

Không gian làm việc trang bị máy tính AIO Onebot toát lên vẻ tinh tế, sang trọng và gọn gàng.

Hiện tại, Onebot giới thiệu 3 loại cấu hình. Đầu tiên là dạng hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống, cấu hình đa dạng từ thấp đến cao, có cả phiên bản sử dụng đồ họa rời nhằm mang đến khả năng chơi game nặng tốt hơn. Ưu điểm của dạng này là người dùng chỉ việc mua về là sử dụng.

Tiếp đến là dạng bán hoàn chỉnh thứ nhất (barebone), thông thường sẽ chưa bao gồm RAM và thiết bị lưu trữ như HDD hay SSD. Người dùng tùy vào nhu cầu của mình mà mua dung lượng RAM và SSD phù hợp để gắn thêm vào. Mô hình này dành cho người dùng yêu cầu cao hơn về thiết kế, việc lắp thêm có thể nhờ nơi bán máy hỗ trợ.

Cuối cùng là dạng bán hoàn chỉnh thứ hai, giống như lựa chọn thứ hai nhưng chưa bao gồm thêm cả CPU. Người dùng tự chọn CPU gắn theo ý muốn, cho khả năng tùy biến cao về mặt cấu hình. Tuy nhiên cần tham khảo kỹ thông số kỹ thuật của máy, đặc biệt là phần tản nhiệt để gắn CPU phù hợp, đảm bảo khả năng vận hành ổn định.

Tại thị trường Việt Nam, Onebot tung ra 3 dòng máy chính gồm L2016 (kích thước màn hình 19,5 inch), L2216 (21,5 inch) và L2416 (23,8).

Hầu hết các mẫu trên đều có độ phân giải full HD, ngoài dòng chính còn có các mã đi kèm theo thể hiện sự khác biệt về chi tiết cấu hình bên trong máy hoặc hình thức. Các dòng L2416 thường có thiết kế màn hình không viền sang trọng và giá thành cao hơn.

Cụ thể như với dòng Onebot L2216 trang bị LCD 21,5 inch độ phân giải Full HD có nhiều phiên bản khác nhau về mặt cấu hình. Ví dụ như model mang tên Onebot L2216-N3160-4G-120G sẽ trang bị CPU Intel Celeron N3160, RAM 4GB và SSD 120GB.

Máy còn có nhiều kết nối như cổng LAN Gigabit, Wi-Fi chuẩn n, giao tiếp USB 3.0 và 2.0 (4 cổng), 2 cổng giao tiếp hình ảnh giúp mở rộng không gian làm việc với màn hình thứ hai, hai loa 3W cho âm thanh stereo.

Onebot L2216 mang phong cách màu sắc đa dạng và các chi tiết thời trang như viền mỏng (có cả model không viền), thiết kế gia tăng sự tiện lợi qua nút bấm, cổng mở rộng. Chân đế thanh mảnh mang đến sự thanh thoát cho một sản phẩm hướng đến người dùng văn phòng và gia đình.

Kiểu dáng thanh mảnh, viền mỏng là đặc điểm thiết kế nổi bật của Onebot L2216, thoạt nhìn nhiều người dùng sẽ lầm tưởng sản phẩm này với các màn hình LCD thông thường. Cổng USB đặt ở vị trí dễ thao tác, dành cho các trường hợp như chép dữ liệu, đầu đọc thẻ. Còn các giao tiếp cố định đều đặt ở cạnh dưới màn hình.

Các đường vát từng tầng một tạo cho người dùng cảm giác màn hình thật sự mỏng trong khi phần trung tâm vẫn đủ không gian để chứa hệ thống phần cứng. Phần chân đế thiết kế cách điệu tạo nên một thế vững chãi cho toàn bộ hệ thống.

Các giao tiếp có sẵn đủ dùng với Wi-Fi hoặc LAN, mở rộng thêm màn hình phụ với D-Sub hoặc HDMI. Onebot L2216 còn có cả giao tiếp âm thanh quang dành cho các trường hợp có đầu âm thanh chuyên dụng nghe âm thanh kỹ thuật số.

Minh Trí