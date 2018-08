Mở hộp Galaxy Note9 sắp ra mắt tại Việt Nam / Galaxy Note9 là điện thoại 512 GB rẻ nhất thế giới

Theo TheVerge, tại buổi ra mắt Galaxy Note 9, Samsung đã giới thiệu chiếc phablet mới là "YouTube Signature Device" của năm 2019. Đây là danh sách đề xuất các thiết bị smartphone tốt nhất để xem video trên YouTube, do nền tảng này bình chọn.

Note9 dẫn đầu danh sách thiết bị xem video trên YouTube tốt nhất. Ảnh: The Verge

Đây là những điện thoại có khả năng xem video 360 độ, hỗ trợ HDR, tốc độ khung hình cao, giải mã 4K, hỗ trợ các bộ codec mới và DRM (Biện pháp quản lý bản quyền nội dung số). Google cho biết nhóm của họ đánh giá từng thiết bị và làm việc với các nhà sản xuất để khắc phục các vấn đề về hiệu năng cũng như khả năng phát lại video.

Trong danh sách 19 thiết bị, Galaxy Note 9 của Samsung được nhắc tới đầu tiên, sau đó là các dòng điện thoại thông minh phổ biến khác như Pixel 2 XL, OnePlus 6 và HTC U12 Plus. Đáng chú ý, không có thiết bị iPhone nào trong danh sách. Một số người cho rằng lý do bởi YouTube và Google, Android cùng một công ty. Một lý do khác là sản phẩm của Apple cũng không hỗ trợ tiêu chuẩn mã hóa video codec VP9 mà Google phát triển.Đó cũng là lý do tại sao người dùng Safari không có tùy chọn xem video 4K trên YouTube.

Danh sách smartphone trong YouTube Signature Devices:

Samsung: Galaxy S8/S8+, S9/S9+, Note 8, Note 9

Sony: Xperia XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ2

HTC: U12+

OnePlus 6

LG: G7 ThinQ, V30

Xiaomi Mi8, Mi MIX 2S

Nokia 8 Sicrocco

Google Pixel 2, Pixel 2 XL

Huawei Mate 10 Pro

Bảo Nam