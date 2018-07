Theo WinFuture, HMD Global đang phát triển điện thoại cao cấp nhất của mình với tên gọi Nokia A1 Plus. Thiết bị này có thể chính là Nokia 9 mà công ty từng công bố và sản phẩm sẽ do Foxconn - đối tác lắp ráp iPhone cho Apple, sản xuất.

Ảnh dựng smartphone Nokia với ba camera.

Báo cáo cho biết Nokia A1 Plus sẽ dùng bộ xử lý Snapdragon 845, chip cao cấp nhất của Qualcomm. Điểm đáng chú ý là thiết bị sẽ được tích hợp máy quét vân tay dưới màn hình tương tự mẫu Vivo X21 UD. Còn màn hình của A1 Plus rộng 6 inch công nghệ OLED do LG Display sản xuất.

HMD Global còn trang bị phần cứng mạnh cho smartphone sắp tới của mình với RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB, pin 3.900 mAh. A1 Plus sẽ có ba camera, bao gồm cảm biến 41, 20 và 9,7 megapixel ở phía sau, đi cùng ống kính Cazl Zeiss, đèn flash Xenon và LED.

Nhà sản xuất có thể giới thiệu Nokia A1 Plus tại triển lãm IFA 2018 vào tháng 9 tới. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, HMD Global được dự đoán còn tung ra bản mạ vàng 18 karat.

Bảo Anh