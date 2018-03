Sau khi trở lại với dòng máy tầm trung Nokia 4, Nokia 5 và Nokia 6 cùng Nokia 3310 "cục gạch", HMD Global tiếp tục cho ra mắt chiếc Nokia 8 hướng đến phân khúc cao cấp, là đối thủ trực tiếp của những iPhone 7 Plus, Galaxy S8+ và OnePlus 5.

So sánh cấu hình Nokia 8 với các đối thủ

Nếu so sánh về cấu hình, rõ ràng, Nokia 8 không hề thua kém với màn hình 5,3 inch độ phân giải 2560 x 1440 pixel, vi xử lý Snapdragon 835, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Máy chạy Android 7.1.1 Nougat trên nguồn pin 3.090 mAh, cao hơn so với Galaxy S8+ và iPhone 7 Plus.

Bên cạnh đó, máy còn có camera kép đều 13 megapixel, một trong hai camera sẽ có bộ cảm biến đơn sắc để chụp ảnh đen trắng. Máy cũng có mặt của công nghệ "Dual Sight" có khả năng kết hợp hai camera trước và sau để tạo ra một tấm ảnh duy nhất, hứa hẹn sẽ mở ra lối đi mới cho ảnh selfie trong tương lai. Tính năng chống rung quang OIS, công nghệ lấy nét theo phase (PDAF), bộ dò nét hồng ngoại và đặc biệt là sự trở lại của ống kính thương hiệu Zeiss nổi tiếng cũng là điểm nhấn trên thiết bị này.

Nokia 8 (bên trái) vẫn có nhiều ưu điểm khi đọ sức với iPhone 7 Plus (giữa) và Galaxy S8+ (bên phải).

Tuy vậy, Nokia 8 vẫn chưa có nhiều điểm đột phá về ngoại hình khi kiểu dáng như đa phần smartphone khác hiện nay nói chung và iPhone 7 Plus, Galaxy S8+ cũng như OnePlus 5 nói riêng. Máy được bảo vệ bởi vỏ nhôm nguyên khối, màn hình cong 2,5D và viền màn hình khá dày. Nếu so sánh với các smartphone còn lại, đặc biệt là Galaxy S8+, rõ ràng sản phẩm cao cấp của Nokia vẫn thiếu đột biến về thiết kế.

Tuy vậy, nếu hướng đến cấu hình và tính năng, Nokia 8 vẫn là thiết bị đáng để sở hữu, nhất là khi giá bán của nó (tại châu Âu) khá mềm, chỉ hơn 700 USD.

Bảo Lâm