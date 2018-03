Android đang là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới, hiện diện trên hàng trăm triệu smartphone toàn cầu. Tuy nhiên, một vấn đề chưa thể khắc phục ở nền tảng này là tình trạng phân mảnh do hệ sinh thái thiết bị quá phong phú. Hiện có quá nhiều hãng sản xuất thiết bị gốc (OEM) cùng tham gia phát triển điện thoại, máy tính bảng với nhiều kích thước, độ phân giải màn hình khác nhau, sử dụng những giao diện tùy biến riêng.

Mỗi khi Google triển khai một bản cập nhật mới, họ sẽ nâng cấp đầu tiên cho thiết bị Nexus và Pixel của mình, sau đó sẽ chia sẻ mã tới các đối tác OEM thông qua nền tảng mã nguồn mở Android Open Source Project. Lúc này, các OEM sẽ bổ sung một lớp tùy biến của riêng họ trước khi triển khai bản cập nhật cho các thiết bị. Quá trình này thường kéo dài vài tháng.

Vì thế, bản mới nhất Android 8.0 Oreo đã được phát hành từ tháng 8 nhưng mới hiện diện trên 0,5% tổng số thiết bị đang hoạt động. Trong khi đó, Android 6.0 Marshmallow, ra đời từ 2015, vẫn đang phổ biến trên 30% số thiết bị Android.

Nếu muốn sớm trải nghiệm bản cập nhật Android mới, người dùng có thể chọn smartphone của các thương hiệu sau:

Nokia

HMD Global đang thực hiện đúng lời hứa của họ là luôn cập nhật Android mới cho smartphone mang thương hiệu Nokia nhanh nhất có thể. Họ đã bán ra năm dòng điện thoại và ba trong số đó là Nokia 8, Nokia 6 và Nokia 5 đã chạy Android 8.0 Oreo hoặc Oreo beta.

Motorola và Lenovo

Motorola lâu nay được biết đến là hãng luôn nhanh chân cung cấp bản cập nhật sớm cho thiết bị của mình so với các nhà sản xuất điện thoại Android khác. Tuy nhiên, từ khi sáp nhập vào Lenovo, tốc độ này có vẻ chậm lại một chút. Dự kiến ngay đầu năm tới, Motorola sẽ đưa Oreo lên Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus và Moto Z2 Play. Các mẫu K8 Note, K8 và K8 Plus của Lenovo cũng đang trong diện "xếp hàng" chờ nâng cấp Android đầu năm 2018.

Xiaomi

Mẫu điện thoại Mi A1 của công ty Trung Quốc ra mắt hồi tháng 9 với Android 7.1.2 và đã bắt đầu nhận được bản Oreo thông qua kênh thử nghiệm.

Google

Bộ đôi Pixel 2 và Pixel 2 XL đã được trang bị Android 8.0 Oreo ngay từ khi bán ra và hiện tiếp tục nhận được bản cập nhật 8.1 Oreo.

(theo BGR)

Minh Minh