Hội nghị diễn ra từ ngày 21/10 đến 4/11 tại các thành phố lớn như TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội. Màn hình TV LED được xem là sản phẩm chủ lực của cả ngành hàng IT Samsung. Các thế mạnh về thiết kế và công nghệ của Samsung như: độ tương phản Mega DCR (Static 1000:1), ToC (Touch of Color) -thiết kế gờ màn hình… tiếp tục được ứng dụng trong các mẫu màn hình TV LED.

Màn hình máy tính LED Samsung S23A550H.

Ngoài ra, hãng còn cho ra mắt màn hình 3D đầu tiên trên thế giới vào quý II/2011. Thiết kế đặc biệt thu hẹp viền khung màn hình tối đa cùng công nghệ 3D HyperReal Engine đảm bảo chất lượng hình ảnh sống động. Theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường GfK, Đức, trong một năm (8/2010- 8/2011), thị phần ngành hàng máy tính xách tay của Samsung đã tăng từ 2,8% đến 7,9%. Đặc biệt, các dòng netbook của Samsung được ưa chuộng tại Việt Nam và chiếm đến 37% thị phần netbook (số liệu GfK - 8/2011).

Máy tính xách tay 300V.

Quý IV năm 2011, Samsung giới thiệu dòng máy tính xách tay Series 3 hướng đến phân khúc người dùng phổ thông với 3 sản phẩm chủ lực là Samsung 300V, Samsung 350U và Samsung 300E. Đặc điểm chung của 3 mẫu laptop này là ứng dụng công nghệ mới Slim Bezel giúp thu hẹp viền khung màn hình của máy còn 9,9 mm, giúp máy gọn nhẹ và đẹp hơn. Cũng trong dịp này, Samsung giới thiệu Nhà phân phối sản phẩm máy tính xách tay Samsung tại Việt Nam: Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn Sơn. Viễn Sơn sẽ phân phối độc quyền sản phẩm máy tính xách tay 300V trong dòng Series 3, bên cạnh các dòng sản phẩm laptop Samsung khác.

Trong 2010, Samsung xếp hạng 3 tại Việt Nam với khoảng 15% thị phần đĩa cứng (số liệu từ nhà nhập khẩu). Những sản phẩm ổ cứng mới nhất của Samsung đều hỗ trợ chuẩn USB 3.0, màu sắc sinh động, kiểu dáng gọn nhẹ, tiện lợi cho người dùng.

Ông Nguyễn Minh Sơn (trái) - Giám đốc nhóm sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin Samsung Vina trao Chứng nhận hợp tác cho Ông Lê Hoàng Sơn - Phó giám đốc Công ty Công nghệ Tin học Viễn Sơn.

Tham gia vào thị trường Việt Nam từ tháng 4/2003 máy in laser Samsung đã có nhiều sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp. Năm 2011, Samsung tiếp tục giới thiệu ra thị trường các dòng máy in mới ML-2540, ML-2950 (laser đơn năng đơn sắc), SCX-4727 (laser đa chức năng đơn sắc) thiết kế gọn nhẹ. ML-2540 tiếp tục phát huy các tính năng sáng tạo như In màn hình (Print Screen). ML-2950 & SCX-4727 có tính năng “ECO SAVE” mới giúp in ấn đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí cho người dùng. Điểm đặc biệt nữa ở 2 model này là khả năng chống kẹt giấy tốt.

(Nguồn: Samsung)