Tăng sức mạnh, tăng trải nghiệm

Hiệu năng mạnh mẽ với bút S-Pen thông minh, camera AI với giao diện tối ưu cho nhu cầu cơ bản lẫn chuyên nghiệp, trải nghiệm mà Galaxy Note9 hoàn toàn ăn đứt.

Chuyên trang công nghệ uy tín ZDNet khẳng định Galaxy Note9 là một trong những mẫu điện thoại sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay, đi kèm với đó là những cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Máy trang bị viên pin dung lượng 4.000mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Galaxy Note, cho phép thiết bị hoạt động suốt ngày dài mà không cần phải phụ thuộc vào bộ sạc hoặc pin dự phòng.

Người dùng thoải mái sáng tạo và lưu trữ nội dung nhờ dung lượng tối đa 512GB đi kèm với khả năng mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD lên đến 512 GB biến thế hệ Galaxy Note mới trở thành một chiếc ổ cứng di động đúng nghĩa. Dung lượng 1TB cho giữ lại nhiều nội dung từ thư viện hình ảnh, video cho đến văn bản, file thuyết trình hoặc bất kỳ tựa game nào. AI camera cho phép nhận diện khung cảnh và hiệu chỉnh các thông số để cho ra bức ảnh tốt nhất và tự động báo lỗi khi chụp rung, ống kính mờ hay đang nhắm mắt.

Chiếc bút S-Pen có thể biến thành thiết bị ngoại vi thông qua kết nối bluetooth.

Bộ vi xử lý đa nhân với GPU tối ưu cho các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hay làm việc đa nhiệm. Samsung dùng thuật toán điều chỉnh hiệu suất dựa vào AI tích hợp sẵn, mang đến khả năng tự động ổn định FPS (khung hình mỗi giây) hơn 40% khi chơi game. Kết hợp với hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng sử dụng sợi carbon, người dùng sẽ có được trải nghiệm mượt mà khi chơi những tựa game hàng đầu như Fornite, PUBG...

Cây bút S-Pen tạo khác biệt về làm việc và sáng tạo trên điện thoại với khả năng viết, vẽ, ghi chú... S-Pen trên Galaxy Note9 nâng cao chất lượng với kết nối Bluetooth tiết kiệm năng lượng (BLE), tương thích với Samsung DeX và tính cá nhân hóa tối đa từ thiết kế bên ngoài cho đến trải nghiệm bên trong.

Với tính năng Samsung DeX, chỉ cần kết nối thông qua cáp HDMI nhỏ gọn, người dùng có thể biến Galaxy Note9 như một máy tính thực thụ để làm việc thông qua chuột và bàn phím gắn ngoài. Ngay cả giao diện DeX cũng được Samsung tùy biến để phù hợp với giao diện PC chứ không chỉ đơn thuần là Android phóng lớn.

Kết nối BLE cho phép S-Pen trở thành một chiếc điều khiển từ xa thực thụ, thực hiện những thao tác đa dạng như chụp ảnh, quay video, mở nhanh một ứng dụng bất kỳ... mà không cần phải chạm vào máy. Khi thuyết trình, S-Pen sẽ là một trợ lý đắc lực, giúp người dùng thêm tự tin bởi phần nội dung trên màn hình sẽ được đồng nhất và xuyên suốt thông qua từng cú bấm chuyển trang.

Galaxy Note9 phù hợp đa dạng nhu cầu của giới trẻ.

Thanh toán không tiền mặt

Xu hướng thanh toán di động bắt đầu bùng nổ trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Tại Việt Nam, giải pháp Samsung Pay đang dần thay đổi thói quen thanh toán tiền mặt của người tiêu dùng với đặc điểm đơn giản, dễ sử dụng, bảo mật và nhiều tiện ích đi kèm. Với Galaxy Note9, người dùng có thể không phải mang theo ví tiền hay thẻ ngân hàng mà vẫn thoải mái mua sắm và thanh toán một cách dễ dàng.

Không dừng lại ở việc thanh toán đơn thuần, chủ sở hữu Galaxy Note9 sử dụng Samsung Pay cho nhiều nhu cầu khác nhau như rút tiền từ ATM, quản lý thẻ tích điểm, thẻ thành viên tại các hệ thống nhà hàng, cà phê, phòng tập gym...

Samsung Pay đang là phương thức thanh toán di động thông minh tiên phong, trong khi đó Apple vẫn chưa có ý định triển khai Apple Pay tại thị trường Việt Nam.

Hàng chính hãng có sẵn, giá ổn định

Tại Việt Nam, Samsung sở hữu hệ thống các cửa hàng bán lẻ rộng khắp, đi kèm với đó là những trung tâm bảo hành sản phẩm cao cấp trên toàn quốc. Người dùng muốn lựa chọn Galaxy Note9 chỉ cần đến một cửa hàng di động uy tín gần nhà, hoặc đặt mua online sẽ sở hữu sản phẩm nhanh chóng.

Một trong những điều quan trọng khi chọn mua điện thoại là chính sách mua hàng, dịch vụ và giá.

Đối với chủ sở hữu Galaxy Note9, người dùng được cung cấp gói bảo hành cao cấp, đi kèm với đó là các ưu đãi đặc quyền như hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và sửa chữa máy tận nhà. Khi gặp vấn đề, Samsung hỗ trợ chi phí đến 50% so với sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

So với các thị trường khác, mức giá chính hãng mà Samsung niêm yết cho Galaxy Note9 tại Việt Nam khá hợp lý ở mức 22,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 28,49 triệu đồng cho bộ nhớ 512GB. So với Mỹ, Anh, Australia... phiên bản Galaxy Note9 thấp nhất có mức giá lần lượt là 1000 USD, 1145 USD. Trong khi đó, dự báo giá bán bộ ba iPhone mới tại Việt Nam sẽ cao hơn nhiều so với con số công bố của hãng.

Ngân Thu