Cách cài đặt iOS 12 beta cho iPhone, iPad / Apple ra iOS 12 với giao diện cũ, nhiều tính năng mới

Sau mỗi phiên bản iOS, Apple thường ngừng hỗ trợ một số thiết bị đời cũ. iOS 11 gần nhất đã loại bỏ iPhone 5 và iPhone 5c, tức những máy dùng chip Apple A7 trở về trước. Tuy nhiên, công ty Mỹ đã không làm điều đó với phiên bản iOS 12.

iOS 12 hỗ trợ tất cả thiết bị đang chạy iOS 11.

Cụ thể, các mẫu iPhone có tuổi đời 5 năm như iPhone 5s vẫn sẽ được nâng cấp lên iOS 12 mới nhất, cùng với iPhone SE, iPhone 6 và 6 Plus, iPhone 6s và 6s Plus, iPhone 7 và 7 Plus cũng như bộ ba iPhone 8, 8s và iPhone X ra mắt năm ngoái.

Có 11 model iPad sẽ chạy iOS 12. Dòng mini có iPad mini 2, iPad mini 3 và iPad mini 4; iPad Air và iPad Air 2; iPad thế hệ thứ năm; iPad 9,6 inch; iPad Pro 9,7 inch và 10,5 inch cũng như iPad Pro 12,9 inch thế hệ đầu và thế hệ thứ hai. Mẫu máy nghe nhạc iPod touch thế hệ thứ 6 cũng được nâng cấp lên iOS mới nhất.

Tại sự kiện WWDC 2018 vừa diễn ra, Apple đã công bố iOS 12 với nhiều cải tiến. So với iOS 11, phiên bản mới khởi chạy ứng dụng nhanh hơn tới 40%, khởi chạy máy ảnh từ màn hình khóa nhanh hơn 70% và bàn phím xuất hiện nhanh hơn 50%. Cùng với đó là các tính năng mới như gom nhóm thông báo, kiểm soát ứng dụng với Screen Time, gọi video FaceTime tối đa 32 người, tối ưu trải nghiệm thực tế tăng cường...

Theo The Verge, phiên bản chính thức của iOS 12 dự kiến sẽ cung cấp cho iPhone, iPad và iPod được hỗ trợ vào mùa thu 2018. Tuy nhiên, người dùng có thể tải bản dành cho các nhà phát triển (Developer beta) để trải nghiệm trước. Lưu ý rằng, đây là bản thử nghiệm nên có thể phát sinh lỗi, do đó người dùng cần cân nhắc trước khi tải về. Trước khi tải, cần sao lưu dữ liệu để tránh sự cố có thể xảy ra.

