Theo một nghiên cứu gần đây, Android 2.1 (tên mã Eclair) đã trở thành hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất trong tất cả smartphone chạy OS của Google. Điều này nhờ vào một loạt cải tiến quan trọng như tối ưu hóa phần cứng, hỗ trợ HTML 5, Bluetooth 2.1, cải tiến bàn phím ảo... cùng giao diện đẹp mắt hơn,

Google hy vọng Android 2.2 (tên mã Froyo) tiếp tục kế thừa sự thành công của phiên bản 2.1 và đánh bại hệ điều hành iPhone 4.0 của Apple sắp có mặt trên thị trường trên điện thoại iPhone thế hệ mới.

Tốc độ

Android 2.2 được hãng tìm kiếm số 1 thế giới bổ sung bộ lập trình (compiler) Just-in-time giúp tăng hiệu năng xử lý của chip. Theo thử nghiệm ban đầu trên phần mềm Linpack, Froyo cho số điểm cao gấp 5 lần so với Android 2.1.

Hỗ trợ Flash 10.1

Việc Froyo hỗ trợ đầy đủ Flash sẽ giúp người dùng duyệt web với đầy đủ tính năng như trên máy tính. Ngoài ra, phiên bản Flash 10.1 được tối ưu để giúp tiết kiệm pin cho các thiết bị di động.

Đây cũng là ưu điểm vượt trội của Android so với iPhone OS (vốn không hỗ trợ Flash) vì nhiều website nổi tiếng trên thế giới tích hợp công nghệ này để trình chiếu video như Hulu, ESPN, ABC, TNT, Fox, The New York Times, BBC...

Biến điện thoại thành điểm phát sóng Wi-Fi

Người dùng có thể sử dụng laptop hay thiết bị khác để truy cập Internet thông qua smartphone chạy Android 2.2 có kết nối 3G.

Cải tiến camera

Froyo cung cấp thêm nhiều nút bấm trên màn hình cho phép người dùng dễ dàng zoom, điều chỉnh lấy nét... Ngoài ra, chế độ quay phim ban đêm có thêm tính năng bật đèn flash LED và phần mềm chỉnh sửa kích cỡ video để phù hợp để gửi qua tin nhắn và upload lên YouTube.

Giao diện

Giao diện Android 2.2 không khác nhiều so với phiên bản 2.1 ngoại trừ việc chuyển đổi giữa cửa sổ ứng dụng đẹp và mượt mà hơn.

Nâng cấp

Google dự kiến sẽ tung ra bản cài đặt Froyo cho Nexus One trong vài tuần tới và Motorola cũng hứa hẹn cập nhật cho Droid (Milestone) vào tháng 6.

HTC, công ty chuyên sản xuất smartphone sử dụng Android OS đang chuẩn bị nâng cấp Android 2.2 cho 2 sản phẩm mới xuất hiện gần đây là Droid Incredible và EVO 4G.

Thế Mạnh