Người dùng có thể sử dụng điện thoại, máy tính bảng để điều khiển máy in từ xa với kết nối Wi-Fi ngang hàng. Ngoài ra, ứng dụng HP Printer Control cho phép chuyển đổi màn hình trên một thiết bị di động sang màn hình hiển thị trên máy in HP giúp người dùng kiểm soát việc in ấn dễ dàng hơn. Ứng dụng HP ePrint Home và Biz cho phép smartphone hoặc tablet chạy hệ điều hành iOS, Android hay Symbian có thể dễ dàng điều khiển việc in tài liệu và hình ảnh theo ý muốn và sở thích của người dùng.

Đối với các doanh nghiệp lớn, ứng dụng HP ePrint dành riêng cho các dòng điện thoại BlackBerry mang đến một trải nghiệm in ấn hoàn toàn mới. Người dùng có thể sử dụng điện thoại BlackBerry in mọi loại tài liệu, các bản thuyết trình, báo cáo… mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối internet.

HP ENVY110 e-All-in-One.

HP ENVY110 e-All-in-One thiết kế tinh tế với thân mỏng, màn hình cảm ứng 3,45 inch với độ phân giải cao. Sản phẩm cho phép người dùng thực hiện việc in ấn, scan, copy và chọn các ứng dụng in ấn nhanh chóng chỉ với một cái chạm tay. Với HP ENVY110 e-All-in-One có đặc tính in ấn tĩnh lặng, một khay giấy có thể tự động thêm vào hoặc rút ra trong quá trình in và tính năng kết nối mạng giúp người sử dụng trải nghiệm công nghệ in ấn di động. Việc in ấn trở nên thuận tiện hơn và luôn giữ được kết nối dù đang di chuyển.

HP TopShot LaserJet Pro M275.

HP TopShot LaserJet Pro M275 là thiết bị in để bàn với mức chi phí hợp lý. Sản phẩm có thể ghi lại 6 hình ảnh khác biệt của một tài liệu hoặc một vật thể 3D và cho ra hình ảnh cuối cùng thống nhất với chất lượng cao phục vụ mục đích sử dụng tức thì trong các tài liệu in hay quảng bá trên các trang web.

(Nguồn: HP)