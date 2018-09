Cảnh xếp hàng mua iPhone Xs ở Singapore / 3,4 triệu đồng cho một vị trí xếp hàng mua iPhone Xs tại Singapore

Việt Nam không thuộc 33 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phân phối iPhone Xs và Xs Max trong đợt đầu tiên của Apple vào ngày 21/9. Tuy nhiên, một số người Việt đã sang Singapore để xếp hàng chờ mua sản phẩm này, sau đó đem về bán lại cho khách hàng trong nước với giá cao hơn để kiếm lời.

Nhiều người, trong đó phần đông từ Việt Nam, đã xếp hàng trước Apple Store Singapore sớm một ngày để mua iPhone Xs.

Đa số Apple Store toàn cầu mở cửa từ 9h hoặc 10h (giờ địa phương) nhưng ngày 21/9 sẽ mở từ 8h để phục vụ khách hàng mua iPhone mới. Do chênh lệch múi giờ nên khách hàng ở Singapore, Hong Kong, Đài Loan hay Trung Quốc sẽ nhận máy sớm hơn khoảng nửa ngày so với ở Mỹ. Cụ thể, tính theo giờ Hà Nội, Apple Store ở Singapore sẽ mở bán iPhone Xs và Xs Max lúc 9h ngày 21/9 nhưng đến 17h cùng ngày thì mới mở bán tại New York (Mỹ). "Tôi đã đặt vé, 9h45 từ Singapore bay về và 10h55 là tới Tân Sơn Nhất để giao máy cho khách trong buổi sáng", Đức Hoàng, một người kinh doanh iPhone đang xếp hàng tại Orchard (Singapore), cho biết.

Trong ngày, có khoảng 13 chuyến từ sân bay Changi về TP HCM và 5 chuyến về Hà Nội. "Những ai mua iPhone để kinh doanh thì xong việc sẽ về luôn, có thể bay chuyến 11h hoặc 14h55 vì đây là các chuyến giá rẻ", anh Hoàng cho biết. "Tính cả thời gian di chuyển, những người Việt chịu chi sẽ vẫn nhận được iPhone mới trước tại Mỹ vài tiếng", anh Hoàng nói.

Ngoài máy từ những người xếp hàng, iPhone Xs và Xs Max có thể được đưa về Việt Nam trước cả giờ mở bán bởi các mối gom "chợ đen". Một số cửa hàng trong nước hứa hẹn giao máy cho khách ngay trong tối nay (20/9) nhưng giá gấp rưỡi của Apple. "Hàng Hong Kong hay Singapore đều có, quan trọng là độ chịu chi của khách", Đức Tùng, chủ một cửa hàng điện thoại tại Thái Hà (Hà Nội) nói.

Từ những năm trước, một số người Việt đã qua các nước khác để xếp hàng mua iPhone trong đợt mở bán đầu tiên. Phần lớn sau đó đều bán lại máy để kiếm tiền chênh lệch. Giá của những chiếc iPhone đợt đầu về Việt Nam thường bị đẩy cao tới vài lần so với giá của Apple. Năm nay, iPhone Xs bản 64 GB được chào giá từ 31 triệu đồng, Xs Max giá từ 40 triệu đồng.

Đình Nam