Hang Én - Tú Làn là một trong những hệ thống hang động nổi tiếng của Quảng Bình, được chọn làm bối cảnh trong siêu phẩm bom tấn Kong: Đảo đầu lâu thu hút khán giả màn ảnh rộng Việt Nam và toàn cầu.

Khách hàng mua Oppo tại Thế Giới Di Động trong tháng 6 sẽ có cơ hội trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ nơi đây với số lượng lên đến 33 chuyến. Hình thức xác định người trúng giải thực hiện bằng cách quay số điện tử dựa trên hóa đơn mua hàng và chia đều thành 4 đợt trong tháng 6.

F3 Plus là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Thế Giới Di Động.

Cũng trong tháng 6, Thế Giới Di Động tung ra loạt khuyến mãi dành cho hầu hết sản phẩm Oppo, trong đó nổi bật là hai mẫu F3 và F3 Plus. Theo đó, từ nay đến 30/6, khách mua Oppo F3 Plus với mức giá 10,69 triệu sẽ hưởng ưu đãi trả góp lãi suất 0%, nhận thêm SIM 4G hoặc ốp lưng kiêm sạc dự phòng.

F3 Plus trang bị cụm camera kép phía trước với một camera độ phân giải 16 megapixel và một camera chuyên xử lý ảnh góc rộng 8 megapixel, đảm bảo độ sắc nét của ảnh, chủ thể không bị mờ dù trong điều kiện thiếu sáng.

Lên kệ sau F3 Plus chỉ 2 tháng, F3 chính là phiên bản thu nhỏ của F3 Plus, đánh vào phân khúc thị trường smartphone tầm trung. F3 vẫn sở hữu camera selfie kép cho khung hình rộng gấp đôi, đảm bảo chất lượng selfie không hề kém cạnh F3 Plus.

F3 bán tại Thế Giới Di Động với mức giá 6,99 triệu, khuyến mãi tặng SIM 4G miễn phí dung lượng 2 tháng hoặc trả góp 0% hay tặng phiếu mua hàng 300.000 đồng.

Ngoài ưu đãi riêng dành cho hai dòng F3 Plus và F3, khi mua các sản phẩm khác của Oppo, khách hàng sẽ nhận một trong 3 ưu đãi của Thế Giới Di Động gồm gói SIM 4G, ốp lưng kiêm sạc, phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng. Quà tặng được áp dụng cho tùy sản phẩm.

