Chương trình khuyến mãi mới dành cho khách hàng mua iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ chính hãng tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT. Theo đó, nếu mua bộ đôi này cùng với Apple Watch hoặc Airpods, người dùng sẽ được giảm giá ngay 1.500.000 đồng.

Khách hàng khi mua bộ đôi iPhone màu mới cũng được hỗ trợ trả góp với 0% lãi suất. Khoản trả ban đầu chỉ là 30% giá bán của máy. Nếu mua và thanh toán theo hình thức online, người dùng còn được tặng thêm một năm bảo hành một đổi một, nâng tổng thời gian bảo hành lên hai năm.

iPhone 8 và 8 Plus đỏ đã lên kệ tại toàn bộ hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT trên toàn quốc với giá từ 20.990.000 đồng. Để nhận những ưu đãi đặc biệt nêu trên, người dùng có thể đến trải nghiệm và mua trực tiếp tại các cửa hàng FPT Shop cũng như F.Studio by FPT trên toàn quốc hoặc chọn mua online tại đây.

Bên cạnh 3 phiên bản màu đã ra mắt từ cuối năm 2017 là Space Gray (Xám), Silver (Bạc) và Gold (Vàng), iPhone 8/8 Plus tiếp tục ra mắt thêm phiên bản màu mới đầy ấn tượng – Red (Đỏ). Phiên bản đặc biệt này đã lên kệ FPT Shop và F.Studio by FPT trên toàn quốc từ ngày 14/5 với 2 mức dung lượng 64GB và 256GB.

Không phải là sản phẩm đầu tiên mang sắc đỏ nhưng iPhone 8/8 Plus Red lại có sự khác biệt với model tiền nhiệm. Vào tháng 4/2017, Apple cho ra mắt phiên bản màu Red trên iPhone 7/7 Plus. Do sở hữu mặt lưng kim loại nguyên khối nên model này có nét mạnh mẽ và cá tính. Trong khi đó, iPhone 8/8 Plus Red lại được trang bị mặt lưng bằng kính cho thiết kế bỏng bẩy và sang trọng hơn. Ngoài ra, bộ đôi model mới cũng sử dụng mặt trước viền xung quanh màn hình màu đen được cho là ấn tượng và hợp "tông" hơn.

Mặt lưng kính giúp iPhone 8/8 Plus màu đỏ có thiết kế bóng bẩy và sang trọng.

Tuy khác biệt trong thiết kế nhưng iPhone 8/8 Plus màu đỏ có giá bán giống như các phiên bản iPhone 8/8 Plus đã ra mắt trước đó, cụ thế như sau:

Tên sản phẩm Dung lượng Giá bán (VNĐ) iPhone 8 64GB 20.990.000 256GB 25.790.000 iPhone 8 Plus 64GB 23.990.000 256GB 28.790.000



Ngoài những khác biệt kể trên, bộ đôi iPhone 8 màu mới vẫn có những trang bị cao cấp khác như camera kép chụp chân dung xóa phông, màn hình Retina HD, công nghệ True Tone. Máy sở hữu vi xử lý 6 nhân 64-bit Apple A11 Bionic, chip xử lý AI (neural engine) và bộ xử lý chuyển động M11 mạnh mẽ không kém so với iPhone X. Đây cũng là thế thệ smartphone đầu tiên mà Apple trang bị tính năng sạc không dây tương thích chuẩn Qi hiện đại, có khả năng sạc đầy 50% dung lượng pin chỉ với 30 phút.

