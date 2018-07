Dựa trên tin đồn về bộ ba iPhone mới gần đây, một số công ty nhỏ đã sản xuất "nguyên mẫu" của chúng và bán trên một số trang thương mại điện tử như Alibaba. Mới đây, Mac Otakara cũng đã mua một bộ sản phẩm để "trải nghiệm" và so sánh với iPhone X hiện tại.

Ba mô hình "iPhone mới" gồm bản 6,5 inch (bên phải), 5,8 inch (ở giữa) và 6,1 inch (bên trái).

Theo blog của Nhật Bản, các mô hình được sản xuất dựa trên bản thiết kế CAD rò rỉ gần đây và được in bằng máy in 3D. Bộ sản phẩm gồm ba mô hình mà theo giới thiệu là các phiên bản 5,8 inch, 6,1 inch và 6,5 inch của iPhone mới.

Phiên bản 5,8 inch có kích thước không khác nhiều so với iPhone X hiện tại, thậm chí khi dùng ốp iPhone X cho mô hình này vẫn vừa vặn. Vị trí "tai thỏ", các phím bấm, loa ngoài... đặt ở vị trí tương tự. Riêng vùng đặt cụm máy ảnh to và dày hơn. Theo Apple Insider, nhiều khả năng Apple sẽ trang bị cụm camera kép lớn hơn, nhưng cũng không loại trừ trường hợp lỗi gia công.

Với phiên bản 6,5 inch, trang Mac Otakara nhận thấy máy cao hơn 1mm, rộng hơn 1mm và dày hơn 0,35mm nếu so sánh với iPhone 8 Plus hiện tại. Các thông số này khá phù hợp với những tin đồn trước đó. Riêng "tai thỏ" là nơi đặt camera TrueDept, camera trước, loa nghe và các cảm biến không khác nhiều so với iPhone X.

Riêng phiên bản 6,1 inch có một số khác biệt, khi vị trí khay sim được đặt lại. Cụm camera máy cũng dày hơn, chỉ có camera đơn, riêng phần ống kính, đèn flash, micro thu âm cũng được căn chỉnh vị trí theo chiều dọc. Cả ba đều vẫn còn cổng Lightning, trái ngược với một số nguồn tin trước đó cho rằng sẽ có phiên bản sử dụng cổng Type C.

Video mock-up bộ ba "iPhone mới":

Mô hình bộ ba iPhone mới bị rao bán trên mạng Trung Quốc

Như Phúc