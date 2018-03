Smartphone màn hình viền mỏng đang là xu hướng của smartphone hiện nay. Hiện Samsung, Apple, LG, Sony hay các hãng đến từ Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, Vivo đều đã có những sản phẩm với tỷ lệ màn hình hiển thị so với mặt trước rất cao, hơn 80%.

Lumia 435 "Vela" có viền màn hình mỏng.

Microsoft có vẻ đứng ngoài xu hướng này, nhưng ít ai biết rằng hãng cũng từng ấp ủ một thiết bị tương tự từ năm 2014, thời điểm mà Sharp Aquos Crystal gây ấn tượng với màn hình viền mỏng và là một trong những smartphone "không viền" đầu tiên trên thế giới. Theo Windows Central, thiết bị có tên Lumia 435, tên mã là "Vela". Tuy vậy, hãng sau đó đã trình làng một mẫu Lumia 435 khác với thiết kế nhàm chán, cấu hình thấp, hướng đến phân khúc giá rẻ vào đầu 2015.

Lumia 435 "Vela" có tỷ lệ hiển thị mặt trước lên tới 79%, cao hơn so với Sharp Aquos Crystal. Nếu so với những smartphone không viền hiện tại như LG G6, Samsung Galaxy S8, iPhone X... tỷ lệ hiển thị của smartphone Microsoft chỉ thua kém một chút. Tuy vậy, viền dưới thiết bị vẫn khá dày do được tích hợp thêm camera trước.

Bên cạnh viền mỏng, Lumia 435 "Vela" có kiểu dáng vuông vắn và làm bằng nhựa tương tự những mẫu Lumia giá rẻ. Máy cũng có cấu hình khiêm tốn với màn hình LCD 5 inch độ phân giải HD (720 x 1.280 pixel), chạy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 200, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 4 GB, camera sau 5 megapixel, chạy hệ điều hành Windows Phone 8.1 với nguồn pin 1.800 mAh.

Vẫn chưa rõ lý do vì sao Microsoft lại không ra mắt sản phẩm này, dù hãng đã sản xuất một số phiên bản thử nghiệm. Theo Phonearena, nếu trình làng, Lumia 435 "Vela" sẽ khiến không ít người cảm thấy thích thú. Đồng thời, sản phẩm cũng cho thấy Microsoft có những ý tưởng đột phá, đi trước thời đại. Nhưng đáng tiếc, hãng đã không thể công bố chiếc máy ra thị trường.

Bảo Lâm