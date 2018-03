Theo The Verge, Microsoft cuối cùng đã thừa nhận dòng sản phẩm Kinect thực sự đã chết và quyết định cho ngừng sản xuất phụ kiện này.

Trong quá khứ, Kinect cho Xbox 360 đã bán được khoảng 35 triệu chiếc kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2010. Thậm chí nó đã trở thành thiết bị tiêu dùng bán chạy nhất vào năm 2011 và giành được sự công nhận của kỷ lục Guinness.

Cũng trong những năm này, Microsoft đã xây dựng được cả một cộng đồng xoay quanh Kinect. Với camera chất lượng cao, rất nhiều hacker đã tìm cách tạo ra các trải nghiệm mới dựa trên tính năng theo dõi chuyển động cơ thể của sản phẩm này. Microsoft thậm chí đã cố gắng đưa Kinect đi cùng Xbox One, tuy nhiên giá cả và các tính năng đã không đáp ứng được mong đợi. Cuối cùng, hãng sản xuất đã buộc phải gỡ Kinect khỏi Xbox One và nó sau đó một lần nữa được thiết kế để trở thành phụ kiện gắn kèm trên Xbox One S.

Dù đã bị coi là một dự án thất bại nhưng những nghiên cứu về Kinect đã giúp Microsoft rất nhiều trong việc phát triển các sản phẩm khác. HoloLens là một trong số các thiết bị sử dụng nhiều công nghệ từ Kinect. Camera trên nhiều máy tính xách tay hiện nay cũng đang dùng công nghệ của Kinect trong việc nhận dạng khuôn mặt của người dùng. Thậm chí nó còn được ứng dụng một phần trong việc tạo ra kính thực tế hỗn hợp (AR và VR) Windows Mixed Reality.

Không chỉ vậy, iPhone X của Apple sắp được bán ra vào tháng tới cũng được coi là có dính dáng một chút tới Kinect của Microsoft. Chiếc smartphone này này sở hữu một camera cảm nhận chiều sâu mà trên thực tế đây giống như một thiết bị Kinect thu nhỏ. Trước đó vào năm 2013, Apple đã mua lại PrimeSense (nhà phát triển Kinect ban đầu) để thu nhỏ phần cứng này rồi đưa nó lên điện thoại thông minh.

