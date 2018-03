Ảnh: HP.

Dòng máy tính để bàn này khoác lớp vỏ bạc sáng bóng với bộ bàn phím, chuột cùng tông màu đi kèm. Keyboard trang bị khá đầy đủ các phím nóng cần thiết để xử lý nhanh như Media Control (mở/ tắt, duyệt phim, ảnh), e-mail, internet, ghi CD/DVD, phím điều chỉnh chế độ chờ (stand by) giảm điện năng. Ngoài ra, máy tính để bàn này còn tích hợp công nghệ in/ khắc nhãn đĩa và đầu đọc ghi DVD 2 lớp, cho phép tự do thiết kế và lưu trữ mọi ý tưởng. HP Pavilion A1542L sử dụng chip Realtek RTL800 hỗ trợ âm thanh vòng 7.1 kênh.

Mặt trước thùng máy có 3 cổng USB 2.0, 1 cổng IEEE 1394, jack cắm micro và loa, đầu đọc thẻ nhớ đa định dạng 9 trong 1. Mặt sau trang bị 4 cổng USB 2.0, 1 cổng IEEE 1394, cổng card mạng Fast Ethernet 10/100Mbps (hỗ trợ tính năng Wake - on - LAN). Ngoài ra, HP Pavilion A1542L còn có 3 khe cắm PCI và 1 khe PCI Express x16 mở rộng, khoang gắn đĩa cứng, ổ quang, ổ mềm cho phép người dùng thao tác mà không cần đến “ốc vít”.

Sản phẩm được bán với giá 549 USD (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), không tính màn hình, tặng kèm USB 512 MB.

Ngọc Hằng