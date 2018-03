Nguồn tin Pocketnow hôm nay cho đăng tải một số hình ảnh rò rỉ từ một trang web giới thiệu sản phẩm mới của Motorola. Tuy nhiên, các thông tin này lập tức bị gỡ xuống ít phút sau đó nhưng đã được nhiều trang công nghệ khác đăng tải lại.

Xoom 2 xuất hiện ở góc dưới màn hình cùng đồng hồ mang tên Tracy XL. Ảnh: Pocketnow.

Có thể nhận thấy phần dưới màn hình là hình ảnh và lời giới thiệu về model có tên gọi là Xoom 2 (hình trên). Model này có kiểu dáng các cạnh bo tròn hơn và viền màn hình cũng mỏng hơn phiên bản một. Hiện chưa có các thông tin khác về cấu hình cũng như giá bán.

Một thiết bị khác ngoài Xoom 2 xuất hiện trong hình ảnh này giống như một chiếc đồng hồ và được giới thiệu với dòng ngắn gọn "Dick Tracy Never Saw This Coming" và được mang tên Tracy XL. Theo Slashgear, thiết bị này có một màn hình hiển thị và camera phía trước cho đàm thoại video.

Di động nhiều khả năng trang bị mạng 4G và thiết kế siêu mỏng. Ảnh: Pocketnow.

Tiếp theo là mẫu di động mang tên Slimline (hình trên) với thiết kế siêu mỏng độc đáo. Phần phía sau máy như trong hình chỉ có duy nhất logo Motorola và một phần màu đen nhiều khả năng là camera của máy. Đây rất có thể là mẫu di động chủ đạo của Motorola nhằm cạnh tranh với Galaxy S II hoặc iPhone đời kế tiếp.

Mẫu di động có thiết kế giống của HTC. Ảnh: Pocketnow

Cuối cùng là mẫu di động mang tên Zaha với kiểu dáng có nhiều nét tương đồng với HTC Sensation. Không có thông tin khác nào về các mẫu máy này được đưa ra.

Minh Phương